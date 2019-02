Ajax houdt hoop na verlies tegen Real: 'We zijn niet kansloos'

"In deze ambiance, tegen zo'n grote tegenstander, zit je al snel op de brommer," doelde Van de Beek op de manier waarop Ajax weer net als voor de winterstop als een team aanviel en verdedigde. "Dan kan je bijna niet verzaken. Maar zo moeten we iedere week ook in de eredivisie alles geven. Het is schandalig dat dit de laatste weken niet is gebeurd. Dus laten we dit alsjeblieft meenemen naar de resterende competitiewedstrijden."



Kasper Dolberg

Ajax speelde ook zo goed omdat Tadic de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg in de spits en er daardoor op de linkerflank eindelijk weer eens vanaf de aftrap plek was voor David Neres. En met Tadic voor zich, komt ook Van de Beek beter tot zijn recht.



"Het is fijn om zo te voetballen met Dusan," erkent Van de Beek. "En Neres was volgens mij geweldig. Maar wat wil je dat ik hier nog meer over zeg? Met Dolberg en Huntelaar hebben we ook twee goede spitsen."



Volgens Van de Beek heeft Ajax nog een kans in de return in Madrid. "Uiteindelijk is het nu nog moeilijker geworden om de kwartfinale te bereiken. Toch zijn we over drie weken nog niet kansloos, al moeten we daar minimaal twee keer scoren. Ik vond Real af en toe ook slordig en Ramos is geschorst. Dat is toch hun beste verdediger."