Ajax haalt Belgische international binnen, Jesse terug bij AFC na blessure

Amateurvoetbal

Belgisch international Nicky van den Abbeele speelt het komend seizoen bij de vrouwen van Ajax. De 23-jarige middenvelder komt van Anderlecht en zit in de selectie van België bij het EK vrouwenvoetbal. Daarnaast heeft de nieuwe Ajaxcoach Benno Nihom de beschikking over een oude bekende van de club. Keepster Marieke Ubachs, die tussen 2012 en 2015 al onder de lat stond in Amsterdam, keert terug. De 23-jarige Ubachs had het afgelopen seizoen geen club.



AFC-aanvaller Matthijs Jesse heeft zijn proefperiode bij het Italiaanse Foggia voortijdig moeten afbreken. De 21-jarige Amstelvener liep bij de club uit de Serie B tijdens een trainingskamp een blessure op aan zijn linkerknie. De ernst van de blessure is nog niet duidelijk, maar Jesse heeft besloten de stage te beëindigen en te revalideren bij AFC. De linksbuiten heeft met Foggia afgesproken contact op te nemen als hij volledig fit is en dan reist Jesse mogelijk opnieuw af naar Italië voor een proefperiode.



De Dijk speelt dit seizoen voor het eerst in de tweede divisie. Dat merkte de club zondag op de eerste training. De selectie van De Dijk moest namelijk meteen een elftalfoto maken voor verschillende media. Onder andere nieuwe aanwinst Jack Tuijp ging op de foto. De oud-prof van FC Volendam heeft de zware taak de naar FC Den Bosch vertrokken Dennis Kaars op te volgen. Kaars maakte het afgelopen seizoen 41 doelpunten.



Cricket

Peter Borren van VRA was zondag in de derby met ACC de gevierde man. Door zijn century (114 runs) won VRA het Amsterdamse onderonsje met 48 runs verschil. ACC won eerder dit seizoen de eerste derby tussen de teams.



Dosti United had een primeur. De ploeg uit Amsterdam-Oost won door de zege met 118 runs verschil op Hermes DVS voor het eerst dit seizoen twee duels op rij.



Hockey

Hockeyer Sander 't Hart maakt een opmerkelijke transfer. Hij verruilt Amsterdam voor aartsrivaal Bloemendaal. De 28-jarige 't Hart was toe aan iets nieuws. "Hoewel ik een geweldige tijd bij Amsterdam heb gehad, had ik de laatste periode het gevoel dat ik niet alles eruit haalde, aldus de middenvelder. "Het is lastig bij een club en binnen een team waar je al zo lang speelt een andere rol aan te nemen. Ik ambieer die andere rol wel."



Honkbal

Koploper Pirates heeft twee keer met overtuigende cijfers gewonnen van nummer drie op de ranglijst HCAW. De ploeg van coach Charles Urbanus won zaterdag op eigen veld, mede door homeruns van Gilmer Lampe en Nick Urbanus, met 10-1. HCAW kreeg zondag geen kans op revanche. Na de eerste inning stond Pirates op het gooien van oud-Pirateswerper Ian Delemarre al met 6-0 voor. Daarna nam Pirates gas terug, maar spannend werd het nooit. Het werd uiteindelijk 10-0.