Ajax gelijk tegen Wolverhampton Wanderers

Donderdagavond treft Ajax nog FC Walsall, dat uitkomt op het derde niveau in Engeland. Voor de Amsterdammers is dat de laatste testwedstrijd voor de ontmoeting van woensdag met Sturm Graz, in de tweede voorronde van de Champions League.



Rentree Daley Blind

Daley Blind maakte aan het begin van de tweede helft zijn rentree bij Ajax. De international kwam deze week over van Manchester United. Blind verving Frenkie de Jong, die samen met Matthijs de Ligt het centrale verdedigingsduo vormde. De defensie van Ajax bestond verder uit doelman André Onana, Rasmus Kristensen en Nicolás Tagliafico.



Noussair Mazraoui, Carel Eiting en Van de Beek vormden de middenlinie. Voorin was er plek voor David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Noa Lang.



Ajax kwam kort voor rust op voorsprong via Donny van de Beek, die scoorde op aangeven van Lang. Wolverhampton maakte een kwartier voor tijd gelijk via Ruben Neves. De Portugese middenvelder benutte een strafschop.



Voorbereiding Champions League

Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Maximilian Wöber en Daley Sinkgraven ontbraken wegens lichte klachten in de selectie van Ajax, dat eerder in de voorbereiding verloor van Anderlecht (1-3) en het Deense FC Nordsjælland (1-3) en met 1-1 gelijkspeelde tegen FCSB uit Boekarest.



Ajax speelt woensdag in de Champions League eerst thuis tegen Sturm Graz. De return in Oostenrijk volgt een week later.