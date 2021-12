Ajax- en Feyenoordfans achter dezelfde voordeur: ‘Hij noemt me altijd kakkerlak tijdens de wedstrijd’

Er staat een beladen voetbalzondag voor de deur, met de klassieker in De Kuip. Honderd jaar geleden troffen de clubs elkaar voor het eerst, de onderlinge rivaliteit is nooit verdwenen – ook niet binnenshuis.

Bert Andriessen (58) is Feyenoordsupporter en zoon Ron Andriessen (29) Ajaxsupporter. Ze wonen in Weesp.

Bert: “Ik ben mijn hele leven lang al Feyenoordsupporter, maar helaas heb ik moeten zien hoe Ron al op jonge leeftijd voor Ajax koos. Natuurlijk heb ik hem nog proberen te overtuigen, maar iedereen hier in de omgeving van Weesp is voor Ajax. Dan is het snel een verloren strijd.”

Ron: “Ze stonden aan mijn wieg met zijn allen Ajax en Feyenoord te roepen. Uiteindelijk heb ik naar het mooiste woord geluisterd. Ik kom uit ’92, dus ik ben ook een beetje opgegroeid met die Europese successen van Ajax. Dan ga je snel van de club houden natuurlijk.”

Bert: “We zitten elkaar tijdens wedstrijden wel vaker te stangen. Vorige week kon ik even prikken. Dat ging niet zo best tegen AZ.”

Ron: “Inderdaad. Maar juist daarom zullen we ons herpakken. We gaan dit weekend in die Kuip even laten zien wie de baas in Nederland is.”

Bert: “Nee joh, het wordt 2-1 voor Feyenoord. Linssen en Til gaan het voor ons doen. Bij Feyenoord zijn ze erop gebrand om deze wedstrijd te winnen. Ik denk dat ze best zenuwachtig zijn daar in Amsterdam.”

Ron: “Het wordt een simpele 1-4, vermoed ik. Ik ben benieuwd hoe Berghuis gaat juichen als ie scoort.”

Guus ten Dolle (links) en Darius Bakker, Rotterdam. Beeld Sophie Saddington

Feyenoordsupporter Darius Bakker (25) en Ajaxsupporter Guus ten Dolle (22) zijn huisgenoten en wonen in een studentenhuis in Rotterdam.

Darius: “Het is altijd wel narren en sneren naar elkaar. Tussen ons zit wel veel rivaliteit, met alles wat er gebeurt met de clubs. Als Ajax in een andere wedstrijd verliest, vind ik dat wel leuk, maar ik krijg het over Feyenoord net zo hard terug.

Guus: “Na het weekend wordt er in het huis altijd wel over voetbal gepraat. Opmerkingen als: ‘jij hebt niet echt iets te vertellen hè,’ als Ajax heeft verloren of andersom, worden natuurlijk ook gemaakt. En als ik juich wanneer een andere club tegen Feyenoord scoort, zegt Darius wel: Guus, houd even je mond!”

Darius: “Maar als Feyenoorder kan ik het wel beter hebben dan Ajacieden. Die zijn niet gewend om een stootje te krijgen.”

Guus: “Ja oké, deels mee eens. Ajacieden zijn soms meer successupporters. Feyenoord heeft wel meer trouwe supporters.”

Darius: “Zondag zal ook zeker een strijd worden. We gaan dan met het hele huis op de bank de wedstrijd kijken. Als Feyenoord scoort, ga ik wel juichen, maar ik zal het niet in hun gezicht wrijven.”

Guus: “We houden het wel gemoedelijk. Het is ook juist leuk: als iedereen voor dezelfde club is, is de spanning een beetje weg.”

Darius: “Ja, uiteindelijk heb ik Ajax er ook liever bij. Zonder hen heb je namelijk geen klassieker.”

Can Rote (links) met zijn moeder Yesim Candan, Amsterdam. Beeld Sophie Saddington

Yesim Candan (46) is van huis uit Feyenoordsupporter. Haar zoon Can Rote (10) is fanatiek Ajacied. Ze wonen in Amsterdam-Zuid.

Yesim: “Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer. Can daarentegen is hier opgegroeid, dus een echte Amsterdammer. Ik heb altijd gezegd dat je voor de club van je geboortestad moet kiezen. Nou, dat heb ik geweten ook. Hij noemt me altijd kakkerlak tijdens de wedstrijd. Een keer nam ik hem mee naar het afscheid van Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie in De Kuip. Ik maakte Can toen duidelijk dat ie niet over Ajax moest beginnen. Dan heb je natuurlijk een probleem. Dat heeft niet gewerkt. Hij riep: ‘Wat zijn ze slecht!’ en: ‘Huntelaar, Ziyech!’ Toen ie een andere keer een Feyenoordshirt overhandigd kreeg, gooide hij ’m direct weg. Dit weekend gaat alleen niet zo leuk voor ’m aflopen. Ik denk dat wij met 2-1 winnen. Cyriel Dessers gaat scoren.”

Can: “Helemaal niet. Het wordt 1-3 voor Ajax. Twee keer Haller en één keer Antony!”

Yesim: “Ik houd wijselijk mijn mond tijdens de wedstrijd. Al zeg ik wel altijd dat ik Feyenoord veel stoerder vind dan Ajax. Dat zijn ze ook. En Berghuis? Daar heb ik wel een zwak voor. Ik ben niet zo snel boos als iemand naar Ajax overstapt. Iedereen wisselt weleens van werkgever. Relaties gaan ook uit. En daarbij: Johan Cruijff maakte ook ooit die overstap en volgens mij houdt iedereen van hem.”

