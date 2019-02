Ajax en ADO leggen samen krans bij de Dokwerker

Ajax-directeur Rutger Arisz, ADO-clubicoon Lex Schoenmaker en Michael van Praag (KNVB) leggen een krans bij de Dokwerker, tijdens de herdenking Februaristaking, nav de bekladdingen van dat beeld vorige week. pic.twitter.com/aY6bV2ji5X — Ruben Koops (@rubenkoops) 25 februari 2019

Na twee dagen brak de Duitse bezetter de actie, met negen doden en tientallen gewonden tot gevolg. Later zou blijken dat de Februaristaking een van de weinige openlijke verzetsdemonstraties tegen de Holocaust was geweest.



Burgermoed

In een toespraak waarschuwde Halsema voor al te veel trots op de gebeurtenissen van toen. Het was te danken aan de uitzonderlijke burgermoed van enkele individuen dat de staking van de grond kwam, benadrukte zij.



"We herdenken de Februaristaking niet omdat het lot van Joodse Amsterdammers erdoor veranderde: 60.000 stadgenoten werden vermoord," herinnerde Halsema. "Wij herdenking de staking ook niet als het bewijs van de kracht van onze stad. Daarvoor was er te veel verraad, medewerking en onverschilligheid. Voor, tijdens en na de oorlog."



Omstandigheden

Volgens de burgemeester is het maar de vraag of de huidige inwoners net zoveel moed zouden kunnen opbrengen om hetzelfde te doen als de stad in vergelijkbare omstandigheden terecht komt. "Zij zijn het beste deel van onze historie, zij waren de Amsterdammers die wij willen zijn."