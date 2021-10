Ajax dankt Heerenveen voor hulp jeugdspelers tijdens Hongerwinter met plaquette

Een vroegere wedstrijd tussen Ajax en Heerenveen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de winter van 1944-1945 startte het toenmalige vv Heerenveen een hulpactie om voetballers van 12 tot 14 jaar van Ajax, DWS, Blauw-Wit en De Volewijckers naar Friesland te halen. In totaal maakten 86 jonge Amsterdammers de overstap naar het noorden, om zo aan te kunnen sterken. Meer dan 75 jaar na dato danken de Amsterdamse clubs Heerenveen voor de gastvrijheid en menslievendheid.

In Het Parool verscheen in maart een verhaal over de voetballers die tijdens de Hongerwinter in Heerenveen verbleven.

Een van de evacués destijds was Rob Been. Als 14-jarige jeugdspeler werd hij opgevangen door de familie Muntendam. Daar belandde hij in een warm nest, waar hij al snel zijn draai vond. “Alle ellende viel van me af. Ik werd onderdeel van een hecht gezin,” zegt hij daarover. Afgezien van de aanwezigheid van flink wat soldaten was de oorlog voor Rob Been in de Hongerwinter meestal ver weg en kon hij doen wat hij het liefst deed: voetballen.

Abe Lenstra

Samen met algemeen directeur van Ajax, Edwin van der Sar, overhandigt Been de plaquette vlak voor aftrap van de wedstrijd Heerenveen - Ajax (18.45 uur) van zaterdagavond.

Op aandringen van Janneke Lenstra, dochter van de Friese voetbalheld Abe Lenstra die ook Amsterdammertjes opving, komt de plaquette er nu. ‘Ik ben geweldig trots op mijn vader om wat hij heeft gepresteerd op het voetbalveld, maar ook om zijn rol als pleegvader in de oorlog,’ zei ze zo’n anderhalf jaar geleden.

Aanvankelijk was het idee om de plaquette vorig jaar te overhandigen, maar toen gooide corona roet in het eten.