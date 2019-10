Ajax-arts Frank Bloemers opereert olifantenkalf Artis

Beeld Artis

Volgens Martine van Zijll Langhout, dierenarts bij Artis, gebeurt het vaker dat het team van dierenartsen in Artis samenwerkt met artsen om zo de beste zorg voor de dieren te garanderen. “Bij gorilla's en chimpansees roepen we er bijvoorbeeld vaak cardiologen bij zodat zij goed in kaart kunnen brengen hoe het met het hart van de dieren gaat.”

De jonge olifant was gewond geraakt aan de slurf, wat volgens de dierenarts een zeer complex lichaamsdeel is van een olifant. “Ik heb als dierenarts bij Artis natuurlijk veel ervaring met hechten, maar een slurf is zo complex dat we de hulp van Frank Bloemers hebben ingeschakeld. Die heeft als traumachirurg ervaring met de meest complexe hechtmethodes en op die manier konden we de best mogelijke zorg leveren voor het kalf.”

“Bij een verwonde slurf is het belangrijk om goed te hechten, en dat lijkt gelukkig gelukt te zijn. Het kalf loopt ondertussen weer buiten en wordt goed in de gaten gehouden. We hadden geluk dat Frank Bloemers meteen wilde komen toen we hem om zijn hulp vroegen,” zegt Van Zijll Langhout.

Specialisten

Voor elke operatie bij een dier wordt er goed gekeken naar een zo goed mogelijk samengesteld team. “Ik ben als dierenarts verantwoordelijk voor heel veel diersoorten, en we hebben het geluk dat we omringd zijn door hele goede ziekenhuizen waar goede artsen werken. Het is geweldig dat deze specialisten altijd bereid zijn om meteen te komen.”