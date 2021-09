Ajacieden op weg naar Lissabon: ‘Die Europese tripjes blijven iets magisch hebben’

Reinand Visscher. Beeld Eva Plevier

Reinand Visscher (28)

“Het is vooral de voorpret die je gemist hebt. Samen met andere Ajacieden op pad. Je kent ze niet, maar je staat er met een gemeenschappelijk doel. Allemaal voor die club. Mooier kan niet. Tijdens dat Europa Leagueseizoen onder Peter Bosz ben ik bij alle wedstrijden geweest. Daar was ik wel flink wat geld aan kwijt, maar het was het 100 procent waard. ­Alsof het zo moest zijn is dit ook echt precies de Champions League-poule die ik wenste. Het werd mij voor de loting gevraagd door een maat van me, waarop ik antwoordde: ‘Sporting, Dortmund en Besiktas.’ Dan is het natuurlijk wel heel gaaf dat dat uitkomt. Ik wil wel gezegd hebben dat ik een beetje een schuldgevoel heb naar de cultuursector. Ik voel me bevoorrecht dat ik mag gaan, maar wij mogen wel en zij niet… Hopelijk komt de entertainment­industrie snel weer op gang, want ik ga ook graag naar concerten.”

Jip van Raalte. Beeld Eva Plevier

Jip van Raalte (27)

“Toen de Uefa besloot dat we weer welkom waren bij de uitwedstrijden begon het al. Die spanning vooraf is eigenlijk al mooi, want ja, die snoepreisjes daar doe je het natuurlijk voor. Al sinds 2005 heb ik een seizoenskaart. De wedstrijden in de Johan Cruijff Arena zijn voor mij gewoon wekelijkse kost. Dit is het échte werk. Als je alleen al kijkt naar de sfeer in de uitvakken tijdens die Europese wedstrijden. Dat is niet te evenaren. Ik was bij die legendarische wedstrijd tegen Juventus. Toen moesten we een uur lang na de wedstrijd in het vak blijven zitten. Dat was gewoon een uur lang feesten. Ook bij de komende wedstrijd verwacht ik een mooie sfeer in het stadion. Ik ben weleens eerder bij een wedstrijd van Sporting geweest. Die hebben vier harde kernen in het stadion zitten die allemaal erg fanatiek zijn. Ze staan daar allemaal te zwaaien met vlaggen. Dat is gaaf om te zien.”

Jordy Segerius Beeld Eva Plevier

Jordy Segerius (32)

“Ik ga met mijn supportersgroep Largo 427 op pad. We volgen Ajax al jaren op de voet. Die Europese tripjes blijven iets magisch hebben. Dat je met duizenden in zo’n dorp bent, dat is natuurlijk prachtig. Allemaal dezelfde kleuren. Alsof je de hele stad komt overnemen. Daarbij houden we het natuurlijk wel netjes. Het is ook mooi om al die verschillende voetbalculturen mee te maken. De Duitsers staan allemaal tijdens de wedstrijd, de Engelsen zingen. Dat is genieten. Daarnaast maken de prestaties van de afgelopen jaren in Europa het gewoon leuker. Vroeger ging je naar die wedstrijden en werd je altijd teleurgesteld naar huis gestuurd. Nu kom je vaak als winnaar terug.”

Jonah Kleijn Beeld Eva Plevier

Jonah Kleijn (23)

“Het is mijn eerste keer dat ik naar een uitwedstrijd ga. Vooral omdat het door de coronacrisis zo lang niet mocht, verwacht ik dat het één groot feest wordt. Ik val wel met mijn neus in de boter. Het is ook mooi dat het in zo’n mooie stad gebeurt, dat is beter dan dat we naar Kiev of Gelsenkirchen zouden moeten. Ik heb gehoord dat de aanhang van Sporting best fanatiek kan zijn, maar met 1200 Ajacieden om me heen voel ik me veilig. We maken ook wel kans in deze poule, heb ik het idee. Sporting moet je gewoon kunnen hebben. Drie jaar geleden versloegen we hun rivaal Benfica en ik denk dat er niet zoveel verschil is tussen die twee. De teams zijn redelijk aan elkaar gewaagd, maar ik verwacht dat de uitslag onze kant op valt. We worden waarschijnlijk tweede achter Borussia Dortmund. Overwintering in de Champions League moet erin zitten.”