Ajacied Lize Kop: 'Ik winkel bijna nooit in Amsterdam’

Mooiste plein

“Het Museumplein. Ik kon niet bij de huldiging van Ajax zijn omdat ik op vakantie was. Kreeg ik van die appjes: ‘Je hebt echt wat gemist’ en ‘Het was een unieke ervaring’. Tja, er is ook wel een reden dat ik even weg was. Wij moeten nog.”

Café

“Ik ga altijd naar Rum Baba in de Preto­riusstraat. Een gewoon en gezellig koffietentje, lekker knus. Als ik binnenkom word ik heel blij begroet door een jongen die altijd achter de bar staat, hij weet dan ook al wat ik wil bestellen: cappuccino met havermelk. Het stomme is alleen: ik heb geen idee hoe hij heet.”

Rum Baba Beeld Lin Woldendorp

Favoriet vervoermiddel

“Ik ben best lui, dus ik ga vaak met de auto, maar parkeren in Amsterdam is echt een drama. Eerst parkeerde ik nog weleens bij de Bijenkorf, maar dan ben je echt een godsvermogen kwijt, dus dat mag niet meer van mijzelf.”

Museum

“Ik moet eerlijk toegeven: ik ben niet zo cultureel. Mijn hele familie eigenlijk niet. Op vakantie gaan we wel naar een of twee kerken, maar dat is echt een moetje voor iedereen. Ik ben laatst voor het eerst naar het Rijksmuseum gegaan. Daar moest ik heen van mezelf. Prachtig. Zo’n groots gebouw midden in de stad. Wij fietsen er zo vaak gehaast voorbij, maar eigenlijk is dat al een kunstwerk op zich.”

Beste terras

“Het liefst ga ik de stad uit als het echt ­lekker weer wordt. Lekker naar Aloha bij Wijk aan Zee. In de stad zit ik graag bij Pllek en anders bij – ja, ja, ook weer in Oost – De Vergulden Eenhoorn. Daar is het ­eigenlijk alsof je thuis, in je eigen tuin, in je strandstoeltje zit. Dat vind ik heel chill.”

De Vergulden Eenhoorn Beeld Lin Woldendorp

Concertzaal

“Paradiso. Ik houd meer van de klein­schalige concerten, van wat onbekendere artiesten. Ik was er in 2016 voor Dua Lipa, nog voor ze echt doorbrak. Een jaar later stond ze in de Afas Live, maar massale concerten die je daar en in de Ziggo Dome hebt, zijn niets voor mij. Het is wel jammer dat als artiesten eenmaal bekend zijn, ze de kleinere zalen links laten liggen. Aan de andere kant geef ik ze geen ongelijk. Ik bedoel: ik wil zelf ook in grotere stadions spelen.”

Een avond stappen met

“André Hazes. Niet Dreetje, maar de echte. Als het had gekund. Ik vind zijn muziek echt top. Ik zou al mijn vriendinnen uit­nodigen en lekker de hele avond met hem in de kroeg meeblèren.”

Uitgaan

“Ik ga nooit echt ‘uit’ in de zin van naar clubs, maar pak wel graag terrasjes met vrienden. Een beetje borrelen met hapjes. Dat soort dingen. Bar Bukowski aan het Oosterpark vind ik supertof. Ik drink niet echt vaak, maar daar bestel ik altijd een gin-tonic. Een keer maakte ik de fout me te laten verrassen door de bartender. Ik zei dat ik zin had in koffie en toen kreeg ik een soort koffielikeurtje met sinaasappel. Dat was echt niet te drinken. Toch mooi 10 euro naar de knoppen. Dus sindsdien ga ik op safe.”

Restaurant

“Nomads bij Oostpoort. Alles is in Oost, haha, maar hun concept is heel tof. Twee keer per jaar gaan die eigenaren op reis en dan baseren ze de menukaart vervolgens op die reis.”

Nomads Beeld Lin Woldendorp

Winkelen

“Ik winkel bijna nooit in Amsterdam en dan alleen in de Negen Straatjes. Dat komt vooral omdat mijn moeder een eigen ­kledingzaak in Wormerveer heeft. Ik houd wel van iets excentriekere kleding. Mijn teamgenoten zeggen vaak: ‘Wat heb je nou weer voor creatie aan?!’ En ik hoor vaak: ‘Ik zou het zelf niet aandoen, maar jij kan het hebben.’ Ik hoop dan altijd maar dat ze dat niet alleen uit beleefdheid zeggen.”

Beste plek om te relaxen

“Het Amstelkwartier, bij dat grasveld voor Thuis aan de Amstel. Daar kun je in de zomer heerlijk in de zon liggen en in de Amstel een duik nemen. Wel oppassen met in het water lopen, want die treden zijn reteglibberig.”

Amstelkwartier Beeld Lin Woldendorp

Wil altijd nog

“Een huldiging op het Museumplein natuurlijk. Het liefst gewoon los van de mannen. Toen we de bekerfinale wonnen, fietste ik de dag erna met een vriendin door de stad en zei ik: ‘Zie je, we kunnen nog gewoon over straat, niemand die weet dat we kampioen zijn geworden.’ Bij de mannen staat de stad op zijn kop. Dat zou ik ook graag meemaken”

Favoriete Amsterdammer

“Eberhard van der Laan. Zoals hij daar stond bij de dodenherdenking. Met die arm in een mitella. Dat typeerde hem wel. Zo beroerd, maar door tot het bittere eind. Daar heb ik bewondering voor.”