Ajacied Dusan Tadic gevlucht voor overvallers bij zijn woning

Dusan Tadic, hier tijdens een vriendschappelijke wedstrijd twee dagen voor de overval in de buurt van zijn woning. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Het incident gebeurde op 28 juli, even na middernacht. Tadic had net zijn auto geparkeerd in de buurt van zijn woning in de Van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid, toen hij twee mannen zag staan. Beiden droegen helmen en donkere kleding. De voetballer was volgens de politie ‘zeer alert’ en besloot het direct op een rennen te zetten.

De verdachten zetten de achtervolging in en dat leidde uiteindelijk tot een worsteling tussen Tadic en de twee verdachten. De voetballer verzette zich hevig tegen zijn belagers en wist uiteindelijk te ontkomen. De 33-jarige spits vluchtte vervolgens het Conservatorium Hotel in de Van Baerlestraat in, waar direct de politie werd gebeld.

De verdachten zijn zonder buit op een scooter weggereden in de richting van de Koninginneweg. Waar de overvallers precies op uit waren, is nog niet duidelijk. De politie behandelt het als poging tot roofoverval op de Ajax-speler zelf, waarbij de overvallers het mogelijk hadden voorzien op spullen die hij bij zich droeg. Het incident gebeurde vlak bij zijn huis, dus de politie sluit ook niet uit dat ze van plan waren de woning binnen te gaan.

Pleisters

Het incident gebeurde slechts enkele dagen voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal, waarin Ajax het opnam tegen PSV. Hoewel Tadic volgens de politie niet gewond is geraakt bij het incident, was te zien dat hij in die wedstrijd pleisters droeg om de vingers van zijn rechterhand. De Serviër speelde de gehele wedstrijd.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft veel camerabeelden in beslag genomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden, al zegt de recherche op basis van de voorlopige onderzoeksresultaten ‘goede hoop’ te hebben dat dit in een later stadium alsnog gebeurt.

‘Bewust doelwit’

Tadic heeft aangifte gedaan. De politie vermoedt dat de overvallers het specifiek op de Ajaxvoetballer hadden gemunt.

In 2018 was Tadic, samen met Siem de Jong en Steven Bergwijn, al eens het doelwit van een Rolexbende. De leden van de bende waren uit op horloges, in 2020 eiste justitie zes jaar cel tegen een 18-jarige man en celstraffen tot zeven jaar tegen de andere drie verdachten.

In 2021 werden de vrouw en kinderen van PSV-spits Eran Zahavi vastgebonden tijdens een gewelddadige overval in hun woning in Buitenveldert. Ondanks grootschalig onderzoek is daarvoor nog niemand opgepakt.

