AirTag leidt politie naar flat met honderden gestolen goederen

Via een tracker kan men via een smartphone spullen terugvinden. Beeld Getty Images

De politie van het basisteam Bijlmermeer schrijft woensdag op Facebook dat het de zaak op het spoor kwam nadat een man aangifte had gedaan toen hij een tas met spullen ter waarde van 20.000 euro was kwijtgeraakt. Over de inhoud van de tas maakt de politie niets bekend, omdat daarmee herleidbaar zou kunnen zijn wie aangifte heeft gedaan.

De man had zijn tas vergeten bij het verlaten van de trein. Vervolgens probeerde hij aan de hand van een AirTag – een zender van Apple om zoekgeraakte spullen terug te vinden – die in de tas zat, zijn spullen terug te vinden. Dat lukte niet, waarop hij besloot aangifte te doen.

AirTag verbaast politie

De politie kwam vervolgens in actie. ‘De AirTag peilde ergens uit in een flat’, schrijft de politie in het bericht. ‘Tot onze grote verbazing gaf de AirTag een hele nauwkeurige locatie aan.’

Dankzij de AirTag kwam de politie uit bij een woning in een flat. ‘Wij zijn aan de bel gegaan en legden het verhaal uit aan de bewoners. We mochten binnenkomen en we zagen de tas staan in de woonkamer. Op dat moment waren er twee personen in de woning.’

Huiszoekingsbevel

Na overleg met de recherche, de officier van justitie en de rechtercommissaris kreeg de politie een huiszoekingsbevel. Tijdens de huiszoeking trof de politie nog een bewoner aan bij de woning, die net als de twee anderen is aangehouden.

Tijdens de doorzoeking werden meer dan tweehonderd gestolen laptops, iPads, telefoons, camera’s en sieraden in de woning aangetroffen. De goederen zijn in beslaggenomen en opgeslagen in afwachting van de afronding van het politieonderzoek. De verdachten zijn inmiddels verhoord door de recherche en moeten zich binnenkort verantwoorden bij de rechter.