Airco alleen aan met de deur dicht? Niet elke winkelier is even enthousiast

Wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) heeft een onderzoek aangekondigd naar het gebruik van airconditioning in winkels. In veel winkels wordt als gevolg van altijd open staande deuren, onnodig veel energie verbruikt. Niet alle winkeliers lopen warm voor een dichte deur. ‘Ik denk dat veel mensen ons dan overslaan.’

In de grote winkelstraten in het centrum van Amsterdam staan donderdagmiddag bijna alle winkeldeuren open. Buiten is het 24 graden, maar binnen is het aangenaam koel. Een enkele winkel houdt de deuren dicht. Klanten worden daar met een briefje op de deur gevraagd de deur achter zich dicht te doen.

In het monumentale pand van skatewinkel Blue Tomato in de Kalverstraat heeft het team zojuist vergaderd over het dichthouden van de deuren, zegt een winkelmedewerker. Alle medewerkers vonden het een goed idee. Volgens hen komen de klanten die naar deze winkel op zoek zijn ook wel binnen als de deur dichtblijft.

Die opstelling sluit aan op de visie van wethouder Zita Pels (Duurzaamheid). Zij liet donderdag weten onderzoek te gaan doen naar de juridische mogelijkheden om winkeliers te verplichten de deur van hun winkel dicht te houden als de klimaatbeheersing aanstaat. Het plan sluit aan op maatregelen die in Spanje en Frankrijk zijn genomen in de strijd tegen energieverspilling.

Nieuwe regels

Sinds deze zomer gelden er in Spanje nieuwe restricties voor het gebruik van airconditioning in openbare ruimtes. In Parijs, waar ook nieuwe regels gelden, worden boetes uitgedeeld wanneer je als winkelier de koeling aan hebt samen met een open deur.

Voor wethouder Pels was dat voldoende aanleiding om ook hier naar verduurzamende regelgeving te kijken. Amsterdam streeft namelijk, net als andere Europese steden, naar een vermindering van het energieverbruik met 15 procent. Vooralsnog ligt dat percentage hier rond de 4.

Eerder deze zomer riep de landelijke branche-organisatie INretail winkeliers al op hun deuren dicht te houden. Een gesloten deur is volgens veel winkeliers niet erg uitnodigend. Chi Jang (24) van ICI Paris XL in de Leidsestraat houdt ze dan ook liever open. “Als ik moet kiezen ga ik voor het uitschakelen van de airco. Als de deuren dicht zijn, denk ik dat veel mensen ons overslaan.”

Niet fijn

Lauren Sever (22) van schoenenzaak Manfield in de Kalverstraat denkt er net zo over. Daarnaast zorgt een gesloten deur voor een stuk minder frisse lucht. Maar zonder airconditioning is het ook niet te doen. “Wij werken negen uur, voor ons is het beter als het koud is. Als het heel druk is, is het niet fijn zonder airco.”

Skatewinkel Blue Tomato heeft een zwart dak, zegt de winkelmedewerker. Hij vertelt dat het op de bovenste verdieping, waar het meeste sjouwwerk wordt gedaan, deze zomer soms wel 47 graden was. Volgens hem zet isolatie van het pand meer zoden aan de dijk. Diverse winkeleigenaren beamen dat. Met een betere isolatie zou de winkel in de winter bovendien ook beter op temperatuur kunnen worden gehouden.

Tim Butler (59) van boekwinkel Waterstones in de Kalverstraat zegt dat de aircoditioning deze zomer vanwege de hoge temperaturen vaker heeft aangestaan dan anders. Bij Waterstones hebben ze er voor gekozen de airconditioning handmatig aan en uit te zetten, in verband met de kosten, maar vooral omdat ze de deuren graag open houden en dan de klimaatbeheersing het liefst uit laten. “Alleen wanneer het heel erg heet wordt, zetten we hem een paar uur aan, maar vorige week heeft hij niet één dag aan gestaan,” zegt Butler.

Als de gemeente nieuwe maatregelen invoert, dan volgt Butler die uiteraard op. “Wij zien geen reden om de constant de airco aan te hebben staan.”