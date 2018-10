Airbnb-verbod voor Wallen, Kinkerbuurt en Haarlemmerbuurt

Deze buurten staan te veel onder druk van toerisme, waardoor de sociale samenhang afneemt, de huizenprijzen stijgen en de ongelijkheid groeit, vinden coalitie­partijen PvdA, GroenLinks, SP en D66.



Zij dienen hiertoe woensdag een motie in tijdens de Algemene Beschouwingen in de raad. Die motie kan ­rekenen op een ruime meerderheid.



Het verbod op vakantieverhuur in te drukke wijken stond al in het coalitieakkoord, maar was nog niet ingevuld. Volgens Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de PvdA, moet het verbod worden ingevoerd in overleg met de buurt en de bestuurs­commissies.



"Maar we moeten snel zijn, want als deze buurten geheel zijn opgekocht, ligt het democratisch mandaat ineens bij beleggers."



