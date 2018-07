Airbnb probeert imago op te krikken met campagne

Het kwetst mij oprecht dat mensen negatief denken over Airbnb Een Airbnb-verhuurder

Een van de hosts die woonachtig is in het centrum zegt sinds twee jaar haar woning te verhuren aan mensen via Airbnb. "Toen we begonnen waren onze buren bang voor overlast. Nu durf ik te stellen dat ze vaak niet eens doorhebben dat er überhaupt gasten zijn. De overlast en drukte komt niet door Airbnb en het kwetst mij oprecht dat mensen negatief denken over Airbnb, terwijl ik er juist zoveel vreugde uit haal," aldus de verhuurder.



"We zijn ervan overtuigd dat de opbrengsten van toerisme in Amsterdam door zoveel mogelijk mensen gedeeld moeten worden," zegt Pieter Guldemond woordvoerder bij Airbnb in Nederland.



"Amsterdam heeft een probleem met massatoerisme, dat zich hoofdzakelijk richt op het stadscentrum waar vele hotelketens zich bevinden. Homesharing is een deel van de oplossing om massatoerisme tegen te gaan. Het zorgt voor spreiding van toerisme en vermindert daarmee de drukte in het centrum van Amsterdam. Hierdoor voorkomen we dat de problemen van massatoerisme in de stad nog groter worden."



