Airbnb investeert in Amsterdamse kaartjesbedrijf Tiqets

Tiqets is opgericht in 2014 en regelt digitale kaartjes voor ruim 1600 musea en attracties in 140 wereldsteden. Gebruikers kunnen via hun smartphone en via internet kaartjes regelen, waar ze ook zijn op dat moment.

Tiqets claimt de afgelopen drie jaar zeven miljoen kaartjes te hebben verhandeld, waarbij het bedrijf per verkocht ticket commissie ontvangt. Bij het bedrijf werken nu ruim tweehonderd mensen.

In Amsterdam werken onder meer het Rijksmuseum, rondvaartbootreder Lovers, het GVB en de Heineken Experience met het bedrijf, evenals attracties als Zaanse Schans, Giethoorn en het Zuiderzeemuseum. Daarnaast verzorgt Tiqets voor bedrijven als KLM, D-Reizen en Schipholtickets de ticketverkoop voor lokale attracties.

Voor musea, attracties en evenementen heeft die samenwerking nog een voordeel. Omdat hun ticketverkoop direct verbonden is met de systemen van Tiqets, kunnen ze in rustige tijden extra bezoekers trekken met prijsacties waardoor de verkoop van kaartjes wordt vergroot.

Concurreren met Booking.com

Met de nieuwe investering gaat Airbnb direct de strijd aan met onder meer het Amsterdamse Booking,com, dat zich ook op de markt van online tickets wil storten.

De nieuwe investeringsronde komt bovenop de 23 miljoen euro die Tiqets vorig jaar bij investeerder HPE ophaalde, die een jaar eerder al 17 miljoen dollar in het bedrijf stak. HPE doet ook deze ronde weer mee. Tiqets werd in 2014 opgericht met een miljoen euro startkapitaal.

Naast het hoofdkantoor in Amsterdam heeft Tiqets onder meer vestigingen in Londen, Parijs, Las Vegas en Tokio.