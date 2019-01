Airbnb in Amsterdam, maar verhuurder woont in Taiwan

Dit blijkt uit gegevens van data-analist Nico van Gog. Wethouder Laurens Ivens gaat in deze 'interessante cijfers' duiken, de VVD stelt hierover Kamervragen.



Uit de lijst van Van Gog, die vaker in de data van Airbnb duikt, blijkt dat zogenoemde hosts, die woningen in Amsterdam verhuren, ingeschreven staan in verre oorden als Taiwan, Nieuw-Zeeland of Amerika. Dat is opmerkelijk, want het is in Amsterdam alleen toegestaan dat eigenaren hun woningen verhuren. Wie in verre oorden woont mag dat niet.



Het zou kunnen gaan om zogenoemde co-hosts, partijen die namens de eigenaren verhuren. Bij bed & breakfasts, die ook op Airbnb staan, moet de host de gasten zelf ontvangen. Dat gaat niet met een gastheer in Taiwan.