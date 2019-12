Airbnb hoeft helemaal niet mee te werken. Wat nu?

De dam tegen Airbnb is doorgebroken. Het Europese Hof van Justitie bepaalde dat Amsterdam de vakantieverhuurder niet kan dwingen maatregelen te nemen om de overlast te beperken.

1. Wat is er aan de hand?

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat donderdag uitspraak deed, is Airbnb een informatiedienst en geen verhuurmakelaar of vakantie­bemiddelaar. Omdat binnen de EU vrij verkeer van diensten en informatie geldt en het Amerikaanse bedrijf op papier in lidstaat Ierland is gevestigd, mogen overheden Airbnb geen strobreed in de weg leggen.

2. Wat betekent dat?

Dat de steeds strenger geworden aanpak van Airbnb-verhuur in steden als Barcelona, Berlijn, Parijs en Amsterdam een wassen neus is. De Amerikanen kunnen niet worden gedwongen mee te werken aan maatregelen om de overlast van vakantieverhuur, oneerlijke concurrentie met hotels en het verdwijnen van woonruimte te beperken.

Zo zal Amsterdam de regel dat woningen hoogstens 30 dagen per jaar verhuurd mogen worden, nu bij verhuurders zelf moeten afdwingen. Airbnb hoeft daar niet aan mee te werken. Dat weigerde het bedrijf toch al sinds die ­periode van 60 dagen naar 30 dagen is terug­gebracht.

Controle van vakantieverhuur zonder medewerking van Airbnb is lastig, omdat exacte adressen via het platform gemakkelijk zijn te verhullen. Verhuurders bepalen zelf welke informatie ze openbaren en kunnen gemakkelijk de precieze plek van hun aanbod op de website fingeren. Daardoor is controle lastig en zijn overtredingen juridisch moeilijk vol te houden.

Amsterdam kan vanaf nu alleen op basis van klikkende buurtbewoners of via steekproeven door controleurs achterhalen welke woningen worden verhuurd en of daarbij regels worden geschonden.

3. Hoe nu verder?

Amsterdam erkent dat de stad door de uitspraak afhankelijk is geworden van de bereidwilligheid van verhuurders en platforms om mee te werken aan maatregelen, zoals de registratieplicht die de stad voor verhuurders wil instellen.

“Dit is een klap voor de aanpak van illegale vakantieverhuur en de overlast die veel mensen daarvan ervaren,” aldus een gemeentewoordvoerder. “Het Europese Hof laat hiermee zien dat de belangen van multinationals in Europa vóór de belangen van inwoners gaan. We gaan opnieuw met andere steden bij de Europese Commissie bepleiten de Europese wetgeving te wijzigen. Het wordt nog belang­rijker.”

4. Airbnb is blij natuurlijk?

Volgens het bedrijf heeft het oordeel geen invloed op de wijze waarop het bedrijf ‘met meer dan 500 overheden in Europa samenwerkt’. “Deze zaak gaat er absoluut niet over of overheden het delen van woningen kunnen reguleren,” aldus een woordvoerder namens Airbnb. “Dat kunnen ze al, dat doen ze al en dat moeten ze ook doen. Wij omarmen dat. We willen ook blijven samenwerken met de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat lokale regels duidelijk, eerlijk en proportioneel zijn.”

Maar op de vraag of dat betekent dat Airbnb doorgaat met het innen van toeristenbelasting in Amsterdam en of het bedrijf bereid is mee te werken met de 30 dagenregel en de regi­stratieplicht van de gemeente, blijft het tot nu stil.

Airbnb haalt sinds 2015 toeristenbelasting op, wat de stad volgens het bedrijf tot nu 25 miljoen euro heeft opgeleverd. Dat is een schijntje vergeleken bij de toeristenbelasting die hotels in de stad afdragen.

Het bedrag is afhankelijk van de verhuur­gegevens die Airbnb bereid is met de stad te delen. Tot vorig jaar hield het gemeentebestuur vol dat die betrouwbaar waren. Door de Europese uitspraak kan niemand vaststellen of dat zo is – behalve Airbnb zelf.