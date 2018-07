Airbnb'ers richten ravage aan in woning Bos en Lommer

De schoonmaakster heeft een traantje moeten laten Stephan

Nuchter

De nachtmerrie van iedereen die zijn huis via Airbnb ter beschikking stelt, zou je zeggen, maar Stephan zelf is er nuchter onder. "Ik was vooral verbaasd. Ik zag het filmpje pas toen ik zelf alweer terug was van vakantie." De schoonmaakster had het huis toen alweer spic en span gemaakt. "Daarbij heeft ze een traantje moeten laten."



Om haar een passende bonus te geven voor het extra werk, nam Stephan contact op met een casemanager van Airbnb, die vervolgens weer contact zocht met de jongens. "Maar die lieten niks meer van zich horen. Omdat ik geen bonnetjes van gemaakte onkosten had, wilde Airbnb me maar vijftig euro geven, terwijl ik om honderd euro had gevraagd."



Principekwestie

Belachelijk, vond Stephan. "Voor mij was het een principekwestie. Ik had ook vijfhonderd euro kunnen vragen en een deel in mijn eigen zak kunnen steken, maar het ging mij puur om de compensatie voor mijn schoonmaker." Airbnb gaf geen sjoege, totdat hij woensdagmiddag het filmpje van de puinhoop online zette. "Een paar uur later hoorde ik dat ik het geld zou krijgen."



Stephan laat zich niet afschrikken door het incident en blijft zijn huis via Airbnb verhuren. Volgens de richtlijnen van de gemeente, haast hij zich te zeggen. "Ik doe dit al een tijd en op wat geluidsoverlast na heb ik nooit grote problemen met huurders gehad."



Het ziet ernaar uit dat de drie Spanjaarden - op het oog hele degelijke jongens, volgens Stephan - zonder consequenties door kunnen blijven airbnb'en. "Maar ik heb ze de slechtste recensie gegeven die je maar kunt krijgen," aldus Stephan.



