Airbnb-concurrent Wimdu stopt

Wimdu is tegen 'significante uitdagingen op financieel en zakelijk vlak' aangelopen, en daar klaarblijkelijk niet bovenop gekomen. Verspreid over Berlijn en Lissabon heeft het bedrijf 100 werknemers, die hun baan zullen verliezen. Het management is drukdoende voor hen een oplossing te vinden, staat in een beknopte persverklaring.



Wimdu werd in 2011 opgericht met de intentie marktleider Airbnb te beconcurreren. De site verhuurt naar eigen zeggen wereldwijd 350.000 accomodaties. Hoeveel Amsterdamse kamers, huizen of appartementen te huur worden aangeboden is onduidelijk, maar volgens AT5 waren het er eind 2016 3.000.



De gemeente heeft lang geprobeerd een overeenkomst vergelijkbaar met die met Airbnb te sluiten, bijvoorbeeld over de maximale termijn van een verhuur. Dat is nooit zo stevig gelukt als met Airbnb.



Reizigers die voor dit jaar nog een boeking hadden staan via Wimdu kunnen daar nog gebruik van maken. Boekers in 2019 worden verzocht contact op te nemen met het platform.