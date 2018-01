Airbnb alleen in Amsterdam duurder dan hotel

Dit blijkt uit onderzoek van het Franse databureau Statista. Dit bureau vergeleek cijfers van AirDNA, het dataplatform van Airbnb, met die van hotelplatform HRS.



Uit deze vergelijking blijkt dat Amsterdam de enige Europese hoofdstad is waar de toerist gemiddeld meer geld kwijt is aan een Airbnb dan aan een hotelkamer. Waar in Amsterdam een Airbnb gemiddeld per nacht rond de 150 euro kost, ligt de gemiddelde hotelprijs daar zo'n 11 euro onder.



Heel anders dan in steden als Londen en Parijs, waar reizigers voor een gemiddelde Airbnb respectievelijk 31 en 46 euro minder per nacht betalen dan voor een hotelkamer. Oslo spant de kroon: in de Noorse hoofdstad zijn toeristen maar liefst 80 euro goedkoper uit als ze voor een Airbnb kiezen.



Volgens Airbnb verhuren 19.000 Amsterdammers hun huis wel eens via het platform. In 2017 vertoefden 800.000 toeristen in een Amsterdamse Airbnb. Dit is een klein deel van het aantal toeristen dat in de stad verbleef: in 2016 sliepen volgens bureau OIS van de gemeente Amsterdam 7,6 miljoen mensen in een Amsterdams hotel, terwijl er voor 2017 (wederom) groei wordt verwacht.



