Air France-KLM wint op Damrak

Beleggers kregen een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen. Ook leefden de zorgen over de handelsspanningen weer wat op en de olieprijzen gingen omlaag.



De AEX-index aan het Damrak eindigde 0,2 procent lager op 572,88 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 790,69 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen speelden tot 1,2 procent kwijt.



Sterkste stijger

Air France-KLM was met een plus van van 4,2 procent de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen. Het Frans-Nederlandse concern had in het tweede kwartaal flink last van de stakingen door piloten van Air France. Ook viel de brandstofrekening hoger uit. De operationele winst lag wel ruim boven de verwachting van analisten.



Informatieleverancier Wolters Kluwer boekte in de eerste jaarhelft minder omzet dan verwacht en was de grootste daler bij de hoofdfondsen, met een min van 2,5 procent. Ook de kwartaalomzet van speciaalchemiebedrijf DSM viel iets tegen. Het aandeel zakte 0,3 procent. Staalbedrijf ArcelorMittal (plus 2,3 procent) overtuigde wel en stond bovenaan de AEX.



Bodemonderzoeker

De resultaten van MidKappers Takeaway.com (plus 3,2 procent) en bodemonderzoeker Fugro (plus 2,2 procent) vielen eveneens in de smaak. Roestvrijstaalproducent Aperam, dat eveneens met cijfers kwam, won 0,6 procent. Raambekleder Hunter Douglas steeg dankzij een sterk halfjaarbericht verder ruim 5 procent op de lokale markt. Daar ging ook BinckBank (plus 7,9 procent) zonder duidelijke reden heel hard vooruit.



Elders in Europa verloor Ferrari meer dan 8 procent, nadat de nieuwe topman de door zijn onlangs overleden voorganger Sergio Marchionne gestelde doelstellingen voor 2022 ambitieus noemde. Verder zaten de Europese toeleveranciers van het Amerikaanse Apple duidelijk in de lift dankzij de sterke kwartaalresultaten van de iPhone-maker. In Frankfurt won Dialog Semiconductor dik 8 procent.



De euro was 1,1671 dollar waard, tegen 1,1703 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 67,49 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 72,63 dollar per vat.