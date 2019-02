Air France-KLM wil afspraken met Schiphol en KLM beletten

"De groep stond op het punt de Nederlandse eisen, over het verstrekken van de positie van Schiphol als een Europese hub, en de steun aan de ontwikkeling bij KLM te geven," schrijft het bestuur woensdagavond in een korte reactie, de status van die toezeggingen verder in het midden latend.



"Deze aankoop, die is gedaan zonder overleg, gebeurt ná gesprekken met alle betrokkenen, inclusief de Nederlandse staat, waarbij in een sfeer van open dialoog unanieme goedkeuring is gegeven aan de nieuwe organisatie onder het leiderschap van Benjamin Smith."



Nederland maakte dinsdag bekend in stilte een belang van 12,7 procent te hebben opgebouwd in Air France-KLM en dit te willen uitbreiden naar de 14,3 procent die Frankrijk in het luchtvaartconcern houdt.



Nieuwe werkafspraken

"De raad van bestuur zal de consequenties voor zijn werknemers, zijn bestuursstructuur en marktwaarde van deze participatie nauwkeurig in de gaten houden en zich ervan verzekeren dat dit initiatief de nieuwe werkafspraken binnen de groep en zijn dochters niet negatief zal beïnvloeden."



Vanwege de Nederlandse aandelenkoop werd Air France woensdag op de beurs in een klap 12 procent minder waard.



De aandelenoekaze lijkt nu uit te lopen op een openlijke Frans-Nederlandse ruzie. Eerder op de dag reageerde ook de Franse president Emmanuel Macron al afwijzend. Hij wil opheldering van Nederland over de motivatie van het aandelenbelang.



De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire noemde de deal eerder op de dag al 'onbegrijpelijk'. Frankrijk stond vorig jaar op het punt haar staatsbelang te verkopen.



Noodzaak

Nederland denkt desondanks met Air France-KLM en Frankrijk te kunnen blijven overleggen over staatsgaranties, governance en de strategie van de onderneming. In een brief aan de Kamer benadrukte het kabinet dinsdagavond nogmaals de noodzaak van het belang.



"De laatste jaren hebben we verschillende keren ervaren dat het Nederlandse deel niet voldoende meegenomen is in belangrijke besluiten voor het gehele bedrijf, die ook KLM raken. Mogelijke gevolgen voor het Nederlands publieke belang worden, in de optiek van het kabinet, in de huidige constellatie dus niet voldoende meegewogen."



Zo is het kabinet niet geconsulteerd over de strategische samenwerking met Delta Airlines en China Eastern Airlines, die beide vorig jaar een belang in het concern kregen. Ook het plan om het Franse staatsaandeel vorig jaar aan hotelgroep Accor te verkopen, is niet met Nederland overlegd.