Air France-KLM onderuit op Damrak

Betalingsdienstverlener Adyen was daarentegen erg in trek, na beter dan verwachte cijfers. Naast bedrijfsresultaten ging de aandacht op de Europese beurzen uit naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de min op 540,01 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 775,84 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent.



680 miljoen euro

Air France-KLM kelderde ruim 10 procent bij de middelgrote fondsen en beleefde daarmee de grootste koersdreun in negen maanden tijd. De Nederlandse staat heeft voor 680 miljoen euro een belang van 12,68 procent genomen in de luchtvaartcombinatie. Het uiteindelijke doel is om circa 14 procent van de stukken te verwerven, gelijk aan de aandelenportefeuille die Frankrijk in de combinatie bezit.



Adyen klom meer dan 6 procent. Het betalingsbedrijf, dat in juni 2018 zijn beursdebuut maakte, voerde de omzet en winst vorig jaar flink op. Ook houdt het bedrijf vast aan zijn financiële doelstellingen.