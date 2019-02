Air France-KLM keldert op lagere beurs

De stemming op de Europese beursvloeren was negatief. Naast de bedrijfsresultaten ging de aandacht uit naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent lager op 538,48 punten. De MidKap verloor 1,3 procent tot 773,89 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,9 procent.



Air France-KLM kelderde 10,5 procent bij de middelgrote fondsen en beleefde daarmee de grootste koersdreun in negen maanden tijd. De Nederlandse staat heeft voor 680 miljoen euro een belang van 12,68 procent genomen in de luchtvaartcombinatie.



Het uiteindelijke doel is om circa 14 procent van de stukken te verwerven, gelijk aan het belang van de Franse overheid. Volgens analisten wordt het luchtvaartbedrijf door het Nederlandse belang lastiger te bestuderen.



Sterkste daler

Adyen steeg 2,5 procent. Het betalingsbedrijf voerde de omzet en winst vorig jaar flink op. Optiekbedrijf GrandVision, dat ook met cijfers kwam, zakte 5,3 procent.



Levensmiddelenconcern Unilever kampte met een winstalarm van zijn Duitse branchegenoot Beiersdorf en was de sterkste daler bij de hoofdfondsen met een min van 2,8 procent.



Beiersdorf, eigenaar van Nivea, kelderde 9 procent in Frankfurt. Industrieel toeleverancier Aalberts ging aan kop in de AEX met een plus van 0,9 procent. Ahold Delhaize daalde 1,5 procent. Het supermarktconcern boekte in het vierde kwartaal minder winst.



600 miljoen pond

Bayer won 4 procent in Frankfurt. De Duitse chemiereus heeft de jaaromzet zien stijgen dankzij de fusie met Monsanto. De Britse retailer Marks & Spencer (min 9,1 procent) liet weten 600 miljoen pond op te halen met de uitgifte van aandelen. Metro Bank zag bijna 20 procent aan beurswaarde verdampen. De Britse bank gaat geld ophalen vanwege een boekhoudkundige blunder.



De euro was 1,1396 dollar waard, tegen 1,1378 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 56,20 dollar. De prijs van Brent steeg 0,8 procent tot 65,76 dollar per vat.