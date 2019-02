Air France-KLM kan kosten stakingen niet goedmaken

De stakingen hebben het bedrijf afgelopen jaar 355 miljoen euro gekost. Ook de stijgende kerosineprijs temperde het herstel.



Het bedrijfsresultaat kelderde daardoor 384 procent naar 994 miljoen euro. De winst bij de maatschappij kwam uit op 409 miljoen euro, bij een omzet van 26,5 miljard euro.



Kwakkelend

De woensdagochtend gepresenteerde cijfers laten nog maar eens zien hoe sterk KLM is gegroeid ten opzichte van het kwakkelende Air France. Afgelopen jaar kwam de Franse omzet op ruim 16 miljard euro uit, bij KLM op bijna 11 miljard.



Het bedrijfsresultaat bij KLM was zelfs vier keer zo hoog als dat van Air France. Waar het operationeel resultaat bij Air France vanwege de stakingen bijna 600 procent kelderde naar 266 miljoen, boekte KLM ruim 1 miljard euro. De brutowinst van beide bedrijven is zelfs nagenoeg gelijk.



Air France-KLM haalde voor het eerst de grens van meer dan 100 miljoen reizigers. KLM is daarbij goed voor 34,1 miljoen passagiers, Transavia voor bijna 16 miljoen reizigers.



Vertrouwen

Volgens een verklaring van Air France-topman Ben Smith is de afgelopen vijf maanden 'goede vooruitgang gemaakt' met het herstel van vertrouwen bij het personeel van Air France en KLM.



Bij Air France beloonde Smith de kapitale arbeidsonrust met dure toezeggingen aan het personeel; dinsdag stemden de piloten nog in met nieuwe arbeidsvoorwaarden, afgedwongen met langdurige stakingen.



Bij KLM ging personeel juist de straat op om haar topman, Pieter Elbers te steunen in zijn machtsstrijd met Smith. Of KLM'ers daarom ook vinden dat het vertrouwen is verbeterd, is sterk de vraag.



Elbers werd dinsdag op de valreep herbenoemd als topman van KLM, maar lijkt binnen de groep macht te hebben verloren.