Air France-KLM in trek op Damrak

Beleggers verwerkten daarnaast het opstappen van de Britse minister van Brexitzaken David Davis. Op het Damrak was Air France-KLM in trek na goede vervoerscijfers.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 558,17 punten. De MidKap klom 1,6 procent tot 772,76 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent.



Stijgers

In de MidKap waren geen dalers te bekennen. Air France-KLM voerde de stijgers aan met een winst van bijna 7 procent. De topvrouw van de metro van Parijs, Catherine Guillouard, wordt volgens Franse media gezien als mogelijke nieuwe bestuursvoorzitter van luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Tevens bleek dat de luchtvaartcombinatie in de eerste zes maanden van het jaar meer passagiers heeft vervoerd.



Ook alle 25 hoofdfondsen stonden in het groen. Altice Europe was de sterkste stijger met een winst van 3 procent na een adviesverhoging door RBC Capital Markets. Het kabel- en telecombedrijf kondigde aan agendapunten voor zijn buitengewone aandeelhoudersvergadering te schrappen. Altice kreeg veel kritiek op zijn voorstellen over het beloningsbeleid voor niet-uitvoerende bestuurders.



Harde brexit

Philips won 0,6 procent. Topman Frans van Houten liet weten dat het zorgtechnologiebedrijf mogelijk zijn productie uit het Verenigd Koninkrijk verplaatst als het tot een zogeheten harde brexit komt. Galapagos klom 0,7 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft het ontwerp af voor een nieuw onderzoek naar een mogelijk medicijn tegen een zeldzame vorm van longfibrose.



In Parijs zakte Renault 2 procent. De Japanse autofabrikant Nissan Motor, een partner van de Franse autobouwer, heeft volgens Japanse media gesjoemeld met de uitstootgegevens van zijn auto's. In Londen daalde BP 0,5 procent. Het Britse olie- en gasconcern lijkt de belangrijkste kandidaat om de Amerikaanse schalie-activiteiten van mijnbouwer BHP Billiton over te nemen.



De euro was 1,1751 dollar waard, tegen 1,1742 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 73,71 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,5 procent tot 77,49 dollar per vat.