Air Europa over ‘kaping’ Schiphol: vals alarm, het spijt ons

De Koninklijke Marechaussee maakte aan het begin van de avond melding van een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig dat richting Madrid zou vertrekken. Er waren ruim twintig passagiers aan boord die tijdelijk geen kant op konden. Ruim anderhalf uur na de melding werden zij en de crewleden veilig uit het toestel gehaald.

Bronnen binnen veiligheidsdiensten lieten weten dat er bij de politie een melding binnenkwam van een kaping. Uiteindelijk is daar nooit sprake van geweest, het blijkt te gaan om een foutje van de gezagvoerder van het vliegtuig.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize. — Air Europa (@AirEuropa) 6 november 2019

Een zwaarbewapend arrestatieteam kwam na de melding onmiddellijk ter plaatse. Ook twee traumahelikopters werden opgeroepen, maar die bleken uiteindelijk niet nodig. Alle vluchten waren op last van de autoriteiten vertraagd.

Diverse gates waren afgesloten en passagiers werden op afstand gehouden. Er waren veel sirenes te horen en zwaailichten te zien op de wegen richting de luchthaven.

Zemblaverslaggever Jos van Dongen was toevallig op Schiphol voor een vlucht en maakte de video boven dit stuk. Aan de telefoon vertelt hij dat hij ziet hoe de D-pier is ontruimd en afgesloten en dat er hulpdiensten naartoe zijn gegaan. De verslaggever: “Verder merken we niet echt iets van wat er gebeurt eigenlijk. De pier is afgesloten maar de sfeer is hier rustig.”

Multitasken

Premier Rutte zei dat hij misschien kon worden weggeroepen vanwege de situatie op Schiphol. “Daar is iets aan de hand, we zoeken uit wat er aan de hand is,” zei hij bij een VVD-stikstofavond in Overijssel. “Ik laat mij op de hoogte houden. Het is nu even multitasken.”

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zat in een debat, maar dat is stilgelegd zodat hij direct in contact kon blijven met de Marechaussee.

Marechaussee op Schiphol. Beeld ANP

Hulpdiensten bij Schiphol. Beeld ANP

Grip-3

Iets na 19.00 uur werd opgeschaald naar een Grip 3-melding. Dit betekent dat het welzijn van grote groepen mensen binnen één gemeente in gevaar is. In deze situatie komt de burgemeester in beeld. Hij of zij laat zich ondersteunen door een team met vertegenwoordigers van betrokken organisaties.

De camera’s van de Schipholtunnel werden op last van de verkeerscentrale afgesloten. Pier D werd op last van de luchthaven volledig afgezet.

Op Twitter werd gesuggereerd dat het Centraal Station in Utrecht ontruimd moest worden, maar volgens een woordvoerder van de NS was er niets aan de hand.

Passagiers en crew veilig van boord. Onderzoek ter plaatse duurt nog voort. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 6 november 2019

Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op #schiphol. Nadere mededelingen volgen. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 6 november 2019

https://t.co/rwH1fwCocT



Retenido en avión de @AirEuropa rodeado por la policía armada en aeropuerto de Schiphol, Amsterdam. Quiero llegar a casa!! pic.twitter.com/BrZSajWAWA — Javi Domingo (FJ) (@JaviDomingoE) 6 november 2019