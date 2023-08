Aimabele Theo Meijer (1947-2023) was vasthoudend als enquêtevoorzitter van de Bijlmerramp

Theo Meijer (midden) in gesprek met een getuige bij enquête naar de Bijlmervliegramp. Beeld ANP

Hij was vooral een bourgondische Brabander in hart en nieren, maar eind jaren negentig was Theo Meijer, vorige week op 76-jarige leeftijd overleden, even een heel belangrijke man in de Bijlmer. Als voorzitter van de parlementaire enquête naar de Bijlmervliegramp van 4 oktober 1992 leidde het CDA-Kamerlid het onderzoek naar de crash van vlucht LY1862 op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg, en de nasleep ervan.

Tijdens de enquête ontpopte Meijer zich als een aimabele maar onverschrokken voorzitter, vertelt Rob Oudkerk, indertijd namens de PvdA vice-voorzitter van de commissie. “Theo was zeer gemotiveerd om het hele verhaal boven tafel te krijgen. Voor de inwoners van de Bijlmer. Dat herhaalde hij voortdurend: er is iets met die mensen gebeurd en wij moeten achterhalen wat. Daarvoor ging hij door roeien en ruiten.”

Aanvankelijk was er twijfel over de aanstelling van Meijer als voorzitter. Hij was twee jaar eerder neergestreken in Den Haag en had daar als landbouwspecialist van de CDA-fractie tot dan toe weinig opzien gebaard. Oudkerk: “Dat veranderde snel na de start van de commissie. Theo kon een zachtmoedige en weifelende indruk maken, maar er bleek ook een terriër in hem te schuilen. Hij liet zich door niets of niemand van zijn stuk brengen.”

Zoon van een boswachter

Dat laatste was het resultaat van zijn opvoeding als zoon van een boswachter die samen met vier broers opgroeide in de bossen van het Gelderse Dieren, in een huis zonder gas, water en licht. Op zijn zevende werd hij getroffen door kinderverlamming, een aandoening die hem jaren aan ziekenhuizen en sanatoria bond. Nog een bewijs van zijn doorzettingsvermogen en zelfredzaamheid: Meijer leerde schrijven met zijn voeten.

De droom om na het behalen van zijn mulo-diploma in de voetsporen van zijn vader te treden, ging in rook op. In plaats daarvan werd hij milieu-inspecteur in Noord-Brabant. Het was de tijd van de zure regen en het was de taak van Meijer om uitleg te geven aan de boeren over het Haagse verbod op de bouw van megastallen. Geen welkome boodschap, maar Meijer ging in gesprek met de getroffen boeren en zocht mee naar alternatieven.

Goed bewaard geheim

Tijdens een diner ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Nistelrode polste CDA-coryfee Gerrit Braks Meijer voor een kandidatuur bij de eerstvolgende verkiezingen. In 1994 viel hij net buiten de boot, maar toen Wim Deetman een jaar later burgemeester van Den Haag werd, nam Meijer de vrijgekomen zetel in. Hij kreeg de portefeuille landbouw en milieu en trok daar weinig aandacht mee. Zijn bestaan bleef een goed bewaard geheim buiten het Binnenhof.

Dat veranderde in 1999, toen Meijer naar voren werd geschoven als de voorzitter van de enquêtecommissie die de Bijlmervliegramp ging onderzoeken. De verhoren werden voor het eerst op televisie uitgezonden en dat maakte van de leden bekende Nederlanders. “Theo genoot daar van,” vertelt Oudkerk. “Het was een verschrikkelijk onderwerp natuurlijk, maar hij kon ook goed omgaan met de kermis die rond de enquête ontstond.”

In 1999 presenteerde de commissie het eindrapport. Meijer belegde een aparte presentatie in de Bijlmer, waar hij de bewoners uitleg gaf over de bevindingen. In het Udens Weekblad blikte hij enkele jaren geleden tevreden terug op de uitkomsten. “De enquête leidde tot resultaten: de ‘geheimzinnige’ lading kwam boven water, er kwamen verbeterpunten in de procedures bij rampen en bij de 6000 mensen in de omgeving van de ramp verdwenen de klachten.”

Knoergoeie Brabander

Oudkerk herinnert zich de grote druk op de commissie. “Het werd al snel politiek. In het kabinet kwamen Wim Kok, Annemarie Jorritsma en Els Borst zwaar onder vuur te liggen. Dat heeft er voor gezorgd dat de inhoud van het rapport wel werd overgenomen, maar de conclusies niet. Het CDA maakte deel uit van de oppositie, maar ik heb Theo nooit kunnen betrappen op een politieke agenda. Dat sierde hem.”

In 2002 nam Meijer afscheid van de politiek om voorzitter te worden van de Productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn. Vooral de laatste had zijn belangstelling. Samen met zijn vrouw Wil volgde hij de lokroep van de kurk en trok naar Frankrijk om de belangen van de sector goed te kunnen behartigen. In 2010 vestigde hij zich in Uden waar hij in 2004 door carnavalsvereniging De Knoerissen was uitgeroepen tot Knoergoeie Brabander van dat jaar.