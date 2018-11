Ahold en ABN in trek op groen Damrak

Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. Beleggers verwerkten de uitslag van de Amerikaanse congresverkiezingen en de kwartaalberichten van enkele grote bedrijven.



Op het Damrak werden de resultaten van de AEX-fondsen Ahold Delhaize en ABN Amro goed ontvangen. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,7 procent in de plus op 525,90 punten.



De MidKap klom ook 0,7 procent, tot 751,26 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent. Ahold Delhaize klom 4,8 procent in de AEX.



Onlineverkopen

Het supermarktconcern heeft de voorbije maanden een stevige omzetgroei weten te behalen, geholpen ook door onlineverkopen. De hogere opbrengsten zorgden er ook voor dat de winst hard opliep.



Ook ABN Amro (plus 1,6 procent) wist de winst in het derde kwartaal stevig op te voeren. De bank slaagde er onder meer in de kosten goed onder controle te houden.