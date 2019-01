Ahold Delhaize koopt Amerikaanse supermarkt

Stop & Shop, het grootste Amerikaanse merk van het moederbedrijf van Albert Heijn, lijft de regionale concurrent King Kullen Grocery in.



King Kullen heeft 32 supermarkten op Long Island in de Amerikaanse staat New York. Ook heeft het bedrijf vijf winkels van de formule Wild by Nature. Volgens Ahold Delhaize-topman Frans Muller onderstreept de aankoop de wens van het concern zijn lokale merken in de VS verder te versterken.



Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde Ahold Delhaize behaalt meer dan de helft van zijn omzet aan de overzijde van de Atlantische Oceaan, met merken als Food Lion, Giant Martin's en Hannaford. Stop & Shop heeft meer dan vierhonderd vestigingen in het oosten van de VS, waaronder zogeheten superstores.



De deal met King Kullen wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar afgerond. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.