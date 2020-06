Ahmad P. krijgt 14 jaar celstraf voor doden Roderick Leta

Roderick Leta. Beeld Politie

De familie is teleurgesteld, zegt woordvoerder van de familie en neef Raymond Leta. Ze hadden gehoopt dat de rechters P. zouden veroordelen tot moord of een zware vorm van doodslag; gekwalificeerde doodslag. Het werd een lichtere vorm van doodslag.

Het Openbaar Ministerie had 18 jaar cel geëist voor moord, maar de rechtbank gaat daar niet in mee, omdat niet is vast te stellen dat P. een vooropgezet plan had.

Voor de zwaarste vorm van doodslag staat maximaal 15 jaar. P. krijgt dus wel een relatief hoge straf, omdat de rechters vinden dat hij Leta willens en wetens heeft doodgestoken en de maatschappij tegen hem beschermd moet worden. Ook krijgt de familie van Leta in totaal ruim 60.000 euro aan verschillende vormen van schadevergoeding.

Ahmad P. was vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak. De ouders, zus, andere familie en vrienden van Leta - in totaal zo’n 20 mensen - waren wel bij de zitting. De ouders wilden vanwege hun verdriet en de teleurstellende uitspraak niet reageren.

De verdachte moest voor psychiatrisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum, maar hij weigerde mee te werken. Nabestaanden hoopten dat zo’n onderzoek meer duidelijkheid zou geven over de geestelijke gesteldheid van P. en zijn motief voor het doodsteken van Leta. “Maar ze weten nog steeds niet wat hiertoe heeft geleid,” zei Wieteke Drummen, advocaat van de familie van het slachtoffer, eerder. “Het is een trap na.”

Casino

Slachtoffer Leta en P. kenden elkaar. Op de avond van de steekpartij zouden de twee naar een casino gaan. Volgens P. kreeg hij nog zo’n drieduizend euro van Leta en dat wilde hij terug, zei hij bij een eerdere zitting. Om zijn eis kracht bij te zetten, had P. een keukenmes meegenomen. “Ik wilde hem bang maken,” aldus P. Er ontstond een vechtpartij. Een slagaderlijke bloeding in een arm werd Leta uiteindelijk fataal. Hij overleed in het ziekenhuis.

Er was overweldigend bewijs - DNA op de kleding en het mes van P. en ooggetuigenverslagen - dat P. verantwoordelijk is voor de dood van Leta. P. bekende eerder dan ook doodslag. Volgens zijn advocaat Alexander Admiraal heeft P. echter niet met voorbedachte rade gehandeld en was geen sprake van moord.

P., die momenteel in het huis van bewaring in Zaanstad zit, heeft twee weken om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.