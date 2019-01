AH opent aanval op Picnic met nieuw megamagazijn

Zo kan de bezorging beter worden gestroomlijnd. "Omdat er minder aanvoer van buiten komt, hebben we per klant minder kratten nodig. Daardoor zal de groei van het aantal bezorgers en bestel­wagens niet zo groot hoeven te zijn als de toename van de bestellingen."



Uitverkocht

Thuisbestellingen voor Amsterdam komen nu uit een magazijn in Almere. "Maar dat is ook verantwoordelijk voor Flevoland, het Gooi en noord-Nederland. Door de groei van het aantal thuisbestellingen komen we capaciteit tekort. We moeten nu te vaak 'uitverkocht' verkopen aan mensen die een bestelling willen plaatsen."



In het distributiecentrum moeten eind 2020 duizend mensen werken, die dagelijks 40.000 thuisbestellingen uit groot-Amsterdam samenstellen. AH is alvast begonnen met de zoektocht naar personeel. Dat wordt lastig, ook Picnic is naarstig op zoek naar 'pickers'. "Het zullen niet allemaal nieuwe mensen zijn. Werknemers van andere homeshopcenters kunnen overstappen. Maar we zijn ook al aan het werven."



Thuisbezorgen heeft inmiddels zo'n vlucht genomen dat ook vakbond FNV zich ermee gaat bemoeien. De bond vindt dat personeel in zulke magazijnen onder de supermarkt-cao moet vallen, niet onder de arbeidsvoorwaarden voor distributiepersoneel. Eerder deze maand hekelde de bond de arbeidsomstandigheden bij Picnic.



Albert Heijn pioniert sinds 1989 met het thuisbezorgen van boodschappen. De supermarkt levert nu vanuit vier zogeheten 'homeshopping centers' thuisbestelde boodschappen aan verdeelpunten in steden. Vandaar worden de boodschappen aan huis bezorgd.



Boodschappenprijs

De oorlog op de thuisbezorgdmarkt wordt vooral gevoerd op details. Bij Picnic zitten de bezorgkosten in de boodschappenprijs, AH vraagt daarvoor, afhankelijk van het bezorgmoment, apart een bedrag tussen de 2,50 en 8 euro. Ah.nl biedt vrijwel het volledige assortiment van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall, Picnic doet alleen 'hardlopers' waardoor de keuze beperkt is.



Albert Heijn voegt daarnaast nieuwe diensten toe, zoals eerder deze maand het thuisbezorgen van warme maaltijden naar Allerhanderecept. Picnic gaat als eerste ook op zondag bezorgen.