Agressieve klanten bij Intertoys door storing

In sommige winkels leidde dat zelfs tot agressie en moest de vestiging tijdelijk de deuren sluiten. De kaarten worden na morgen ongeldig.



Zaterdag en zondag kunnen de cadeaukaarten voor het laatst verzilverd worden, maar dat was buiten een flinke storing gerekend.



Uitgescholden

In Amstelveen zou een winkel dicht zijn gegaan om veiligheidsredenen. Klanten zouden gedreigd hebben spullen uit de winkel te halen als ze de cadeaukaart niet konden inleveren. In de meeste winkels, zoals in het filiaal in Gouda, toonden klanten met cadeaukaarten alle begrip.



In Zwolle en Wezep werden medewerkers zelfs uitgescholden en bekogeld. "We hebben zelfs de zaak een uur dichtgedaan, zodat de gemoederen wat tot bedaren konden komen. We zijn door sommige klanten uitgemaakt voor rotte vis en werden bekogeld met speelgoed," vertelt een medewerker van het Zwolse filiaal.



1 miljoen euro

De storing zou zijn veroorzaakt door een DDoS-aanval en was pas na enige uren verholpen. Hoewel sommige klanten nog steeds problemen ondervinden, stelt een woordvoerder van de speelgoedgigant dat dit een uitzondering is. ,,Alles functioneert nu weer. Mensen kunnen de bonnen gewoon in de winkel inleveren of online", aldus de zegsman.



Gister liet het bedrijf weten dat cadeaukaarten hun waarde zullen verliezen wegens het faillissement. Klanten hebben nog tot en met zondag om ze in te leveren.



Vrijdag liet de speelgoedketen nog weten dat er nog tienduizenden kaarten in omloop waren met daarop in totaal zo'n 1 miljoen euro.