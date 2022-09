Agenten in burger onderbreken drugsdeal, politie rukt massaal uit

Beeld Joris van Gennip

Politieagenten waren rond 21.00 uur getuige van een vermoedelijke drugsdeal tussen twee mannen op het Bellamyplein. De twee agenten stapten hierna op de mannen af; de een op de verkoper, de ander op de koper. De koper bleek een 41-jarige Brit die aangaf verdovende middelen te hebben gekocht. Hierop is hij aangehouden.

Terwijl de verkoper richting een sportcafé aan de Bilderdijkstraat liep, werd hij staande gehouden door de agent in burger. De verdachte zette het op een rennen en riep om hulp. De agent kreeg hem voor het café te pakken. Een groep van circa vijftien man kwam uit het café en richtte zich tot de agent. Hij pakte zijn dienstwapen, waarop de groep zich terugtrok in het café. De agent vroeg om assistentie.

Arrestaties

Niet veel later kwamen enkele mannen weer de horecagelegenheid uit. De agent zag een van de mannen met een vuurwapen in een portiek verdwijnen. Hierop trok de agent opnieuw zijn dienstwapen, waarna de man weer het café in dook.

Na het arriveren van politieversterking werden de cafébezoekers gesommeerd naar buiten te gaan. De man met het vuurwapen, een 33-jarige man uit Amsterdam, werd aangehouden. Ook de verkoper van de drugs, een 26-jarige Amsterdammer, werd kort erna aangehouden in een binnentuin aan de Bilderdijkkade.