Agenten die schoten op overvallers waardetransport niet vervolgd

De overval op het waardetransport gebeurde op 19 mei vorig jaar bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Beeld Michel van Bergen

Ze deden dat uit noodweer en om de verdachten aan te kunnen houden, concludeert het Openbaar Ministerie Noord-Holland na onderzoek.

Door de schoten kwam een van de verdachten, een 47-jarige Fransman, om het leven. Twee anderen raakten gewond. Ze liepen schotwonden op in hun been.

De overval op het waardetransport gebeurde op 19 mei vorig jaar bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Meerdere overvallers met bivakmutsen op schoten hierbij met automatische vuurwapens, aldus het OM. Na de overval gingen ze er met een miljoenenbuit vandoor in drie auto’s en volgde een achtervolging door de politie. In een weiland in Broek in Waterland werden uiteindelijk zes verdachten aangehouden. Later zijn er nog meer arrestaties verricht, onder meer in België en Frankrijk.

Levensbedreigende situatie

Bij de beoordeling over het handelen van de politie is gekeken naar twee situaties. Eerst heeft de politie geschoten toen de overvallers de buit overdroegen en vluchtten in gereedstaande auto’s. Op dat moment werd ook met automatische vuurwapens naar de politie geschoten, aldus het OM.

In de andere situatie waarin agenten het vuur openden, toen de overvallers het weiland in vluchtten, was volgens justitie niet duidelijk of de verdachten nog gewapend waren. Later bleek dat dat bij een persoon het geval was. Hoewel er op dat moment niet op de politie is geschoten, mochten de agenten volgens justitie toch hun wapens gebruiken om de overvallers te kunnen aanhouden.

Even daarvoor was namelijk sprake van een levensbedreigende situatie voor de politie, meent het OM. “Er was sprake van een voortdurende dreiging zowel voor de politie als voor anderen. De overvallers moesten zo snel mogelijk gestopt worden en dat kon in deze situatie alleen door het gebruik van het vuurwapen.”

Volgens het OM was er die dag sprake van ‘een ongekend heftige situatie op klaarlichte dag waarvan veel mensen getuige zijn geweest’. “Het voorval heeft grote maatschappelijke impact gehad. Uiteraard is het te betreuren dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen en twee personen gewond zijn geraakt.”