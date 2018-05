Agent uit Oost-Nederland herkent dief Amstelveen

De verdachte gapte op slinkse wijze 450 euro uit de kassa van het tankstation BP aan de Noordammerlaan in Amstelveen.



Bij het tankstation stapten een paar weken geleden twee mannen binnen die vervolgens de kassamedewerkster afleiden. Een derde man, met een kind aan zijn hand, kon op dat moment het kantoor betreden. Hij steelt vervolgens 450 euro.



Beelden

Een agent uit Oost-Nederland hoort later over deze diefstal en vraagt de beelden op. Hij herkent de dieven waardoor in ieder geval de aanhouding van de man met kind in Noord-Brabant heeft plaatsgevonden.



De man zonder vaste woon- of verblijfverplaats heeft meerdere diefstallen in Nederland gepleegd.