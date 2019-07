Agent schoot uit noodweer op aanslagpleger CS

Rechtbanktekening van verdachte Jawed S. Beeld ANP

De reden hem niet te vervolgen, is dat hij zich met succes zal kunnen beroepen op noodweer. Dat bleek tijdens een niet-inhoudelijke zitting op de rechtbank Schiphol.

S., die niet bij de zitting aanwezig was, sloeg op 31 augustus toe in een hal van het station. De politie schakelde hem uit door hem met twee kogels neer te schieten. De verdachte heeft verklaard dat hij vanuit zijn verblijfplaats in Duitsland naar Nederland was gereisd om de profeet Mohammed te verdedigen. PVV-leider Geert Wilders had de profeet volgens hem beledigd met het uitschrijven van een cartoonwedstrijd. Op een eerdere zitting had hij zijn dreigement herhaald dat hij met Wilders wilde afrekenen.