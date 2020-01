Agent over oudejaarsnacht: ‘Hele stad lijkt in brand te staan’

Agent Mark Achterbergh-Copier had nachtdienst in Amsterdam tijdens oud en nieuw. Dit is een samenvatting van zijn verslag op Facebook.

‘U moet zich voorstellen dat u om half tien uw eerste melding krijgt om te gaan naar een gebied in Amsterdam-West. Uw opdracht is om te spotten of het gebied schoongeveegd moet worden door de mobiele eenheid. Is het gebied nog wel veilig voor hulpverleners en de bewoners?

Links van me zie ik een scooter die in brand staat. Nog geen twintig meter verderop zie ik rechts van ons een kledingcontainer in brand staan. Zo nu en dan hoor je flinke knallen, alsof je in een oorlogsgebied bent beland. De knallen zijn zo hard dat alarmen van auto’s, scooters en zelfs gebouwen afgaan.

Een straat verder haalt iemand het in zijn hoofd een vuurpijl naar onze auto te schieten. Gelukkig schiet hij langs onze auto. Hij komt even verder bij mensen voor de deur tot ontploffing. Weer een straat verder zien we op de gevel van woningen een enorme oranje gloed. Om de hoek zien we een auto die in de fik staat. De vlammen schieten meters de lucht in en we zien dat de banden van de auto versmolten zijn met het asfalt.

Oorlogje met de buurt

We worden aangesproken door een omwonende die het huilen nader staat dan het lachen. “Waarom doen jullie niets? Ik heb me nog nooit zo onveilig gevoeld.” Tja, wat kunnen wij doen? De hele stad lijkt wel in brand te staan.

We geven aan de meldkamer door dat de wijk tot een soort van anarchie is verworden, waar het op 31 december kennelijk legaal is om oorlogje te voeren met de buurt.

Even later rijden we door de Admiraal de Ruijterweg, waar we diverse keren grote nitraatbommen voor onze auto krijgen. Het geeft een enorme knal en doet niet onder voor de explosie van een handgranaat. We zien een aantal fietsers aan de overkant rijden, als er plots een grote bom wordt gegooid. Een fietser krijgt hem vlak naast zijn fiets en ziet het gelukkig op tijd. Je spreekt dan diverse mensen aan die in de straat stonden waar het vandaan kwam, maar ja, wie heeft het gegooid? Je kunt moeilijk de hele straat aanhouden.

Kort na het inluiden van het nieuwe decennium krijgen we de melding te gaan naar een woningbrand. De bewoners zijn gelukkig door omstanders allemaal al uit de woning gehaald. Mensen staan op straat te huilen dat hun huis en haard in de brand staat, met al hun dierbare herinneringen die in vlammen opgaan.

Intussen zie ik met mijn collega’s dat het plein achter de straat weer zo’n oranje gloed heeft. Er is een enorme brand midden op het plein. Het is het plaatselijke speeltuintje dat volledig in vlammen opgaat. Huilende kinderen, die overstuur zijn dat hun speeltuintje in de fik staat.

Ik ben er klaar mee

Overal in de wijk zien we rokende ondergrondse containers en brandende vuilnisbakken. We zien in de Kinkerstraat nog een hele winkelpui die er kennelijk is uitgeblazen met zwaar vuurwerk. We zien een bushokje waar het glas volledig van is weggeslagen door een explosie.

We krijgen een melding in Geuzenveld van een grote autobrand. Er staan vier auto’s in brand, met een enorme vlammenzee als gevolg. De brandweer Badhoevedorp moet er aan te pas komen om verdere schade te voorkomen.

Ik ben er klaar mee. Wat mij betreft schaffen we dat vuurwerk helemaal af.’

Alle hens aan dek Korpschef Erik Akerboom van de politie gruwt van het geweld tegen hulpverleners. “Dit mag nooit normaal worden. Dat is te gek voor woorden.” Ook coördinerend hoofdofficier van justitie Guus Schram noemt het geweld ‘absoluut onacceptabel en bovendien gewoon strafbaar’. Schram: “Oud en nieuw hoort een feest te zijn. Daar hoort geweld niet bij. En geweld tegen hulpverleners al helemaal niet.” Hoewel grootschalige rellen uitbleven, was het alle hens aan dek bij de hulpdiensten. Brandweerkorpsen verspreid over Nederland kregen 4340 meldingen: 118 meer dan vorig jaar. Daarmee is een positieve trend ten negatieve gekeerd, constateert Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland, droevig. “We hadden eerst een daling van het aantal incidenten, maar zitten nu weer op het niveau van vijf jaar geleden. Als we de cijfers van de afgelopen jaren op een rij zetten, moeten we concluderen dat alle inspanningen om tot minder incidenten te komen, weinig opleveren. Dit baart ons zorgen.” Volgens de brandweer waren er wel grote verschillen tussen de regio’s. Dit jaar vond iets meer dan de helft van de meldingen plaats in de vier grote regio’s Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland.