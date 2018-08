Agent ontslagen na lekken foto aanrijding Stationsplein

De 45-jarige Amsterdammer reed in juni 2017 met grote vaart op een groep voetgangers in op het plein voor Amsterdam Centraal. Hij werd al snel niet meer verdacht van kwade bedoelingen, maar op de website GeenStijl stond een foto met gegevens van de man die van Marokkaanse afkomst bleek te zijn.



Die foto was van een politiecomputer en kon daardoor alleen genomen zijn door een medewerker van de politie. Alleen mensen binnen de politie hebben toegang tot die computer. Dat was aanleiding voor een intern onderzoek bij de politie.



Korpschef Erik Akerboom noemde het in een mail aan alle medewerkers van de politie 'stuitend en onacceptabel' dat informatie van de politie over een aanrijding bij Amsterdam CS was gelekt naar de media.



De onderzoeken naar de aanrijding wezen uit dat de Amsterdammer op het moment van de aanrijding een lage bloedsuikerspiegelwaarde had waardoor hij onwel werd. Hij reed vervolgens zeven mensen aan. Alle zeven raakten gewond.



In augustus 2017 kon de medewerker worden aangehouden en hij is inmiddels ontslagen.