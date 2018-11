Agent na dodelijk ongeluk Harm Wimmenhove alsnog vervolgd

De agent reed op 14 september 2016 rond middernacht met ruim 80 kilometer per uur over de Nassaukade toen hij Wimmenhove ter hoogte van de Potgieterstraat schepte. De 34-jarige man overleed later door ernstig hersenletsel in het ziekenhuis.



De agent bleek een hondenbegeleider die een melding had gekregen van een mogelijke inbraak in de Primark op het Damrak. In het verhoor verklaarde hij naderhand dat hij in de veronderstelling was dat hij harder mocht rijden dan de toegestane snelheid.



Hoogstens een boete

Het gerechtshof wil nu dat de rechtbank oordeelt of hij zo hard mocht rijden, aangezien hij daarvoor geen toestemming had van de meldkamer. Om diezelfde reden reed hij zonder zwaailicht en sirenes.



Het OM besloot in eerste instantie dat de agent zich niet voor de rechter hoefde te verantwoorden. Hij zou hoogstens een boete krijgen wegens te hard rijden, maar dat deed volgens de officier geen recht aan het verdriet van de nabestaanden. Daarom werd de agent een disciplinaire maatregel ­opgelegd.



Veel emoties

De nabestaanden van Wimmen­hove zijn daarop een zogeheten artikel 12-procedure gestart om alsnog via het gerechtshof vervolging af te dwingen. Dat is nu van mening dat er genoeg vragen zijn die door een strafrechter moeten worden beoordeeld.