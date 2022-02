Agent in burger pakt drie tieners op voor serie straatroven in Zuidoost

De tieners zijn gepakt door een agent in burger die zich voordeed als verkoper. Beeld Joris van Gennip

Van de gewelddadige straatroven zijn tussen 13 januari en 3 februari verschillende aangiftes gedaan bij de politie. Naar aanleiding van de aangiftes hebben agenten het adres waar de verkoopafspraken werden gemaakt, in de gaten gehouden.

De tieners zijn uiteindelijk gepakt door een agent in burger die zich voordeed als koper. Toen een verdachte de agent naar een andere plek wilde lokken, werd diegene in de kraag gevat. In de omgeving werden nog twee verdachten aangehouden. Twee van de drie verdachten zitten, nu het onderzoek loopt, nog vast.