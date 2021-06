Agent Dave, die terrorist CS neerschoot, nu officieel een held: ‘Het gebeurde in 9 seconden’

Agent Dave, die alleen onherkenbaar in beeld wil komen, schoot op 31 augustus 2018 Jawed S. neer. Beeld Politie / Frank Ruiter

“Tussen het moment dat Jawed S. zijn daad pleegde en ik hem uitschakelde, zaten negen seconden. Die negen seconden zal ik nooit meer vergeten. Ken je de film The Matrix, waarin de tijd plotseling vertraagt? Zo leek het ook bij mij te gaan, ik was hypergefocust en kon al mijn handelingen rustig afwegen.”

Met twee pistoolschoten bracht agent Dave (51) Jawed S. tot stoppen. De terrorist was op vrijdag 31 augustus 2018 speciaal vanuit Duitsland naar Amsterdam gereisd om slachtoffers te maken, omdat hij zich opwond over Geert Wilders. Vanuit het niets stak hij op het Amsterdamse Centraal Station met een groot mes in op reizigers. Twee Amerikaanse toeristen raakten zwaargewond. Door instinctief en snel te handelen, konden Dave en zijn collega’s een groter drama voorkomen.

Dave heeft die bewuste vrijdag trek in pasta, dus tijdens zijn lunchpauze loopt de politieman naar de Italiaan in de westelijke stationshal. Met een bak pasta in zijn handen wil hij de roltrap naar boven nemen, als de blik van een reiziger hem vangt. “Wat me precies triggerde, kan ik niet exact omschrijven. Het was de blik in zijn ogen, maar ook de energie die hij uitstraalde. In een split second besloot ik terug te lopen.”

Afwijkend gedrag

Dave zet zijn pasta op de grond en vraagt via zijn portofoon om politieversterking. “Ondertussen bleef ik hem in de gaten houden. Hij liep langs de Starbucks, aarzelde en liep toen richting de infobalie. Reizigers hebben altijd een doel. Dit was afwijkend gedrag.”

Terwijl Dave zijn aangesnelde politiecollega’s bijpraat, trekt de man plotseling een groot mes en steekt in op een toerist. Hij raakt ook een tweede man, die het op een rennen zet, met Jawed S. achter zich aan. “Ik trok mijn pistool en rende zijn kant op. Ik wilde schieten, maar zag een zwarte achtergrond: de Starbucks, besefte ik. Als ik zou missen, zou ik anderen kunnen raken, dus ik wachtte. Daarna zag ik een witte achtergrond van een pilaar in het midden van de hal. Ik mikte laag, zodat als ik zou missen, ik geen reizigers zou doodschieten. Het eerste schot had geen effect, dus ik vuurde nog een keer. Toen viel hij op de grond.”

Pas later ziet Dave de beveiligingsbeelden van zijn actie terug. Tijdens zijn sprint naar de messentrekker blijkt hij over het tweede slachtoffer, dat was uitgegleden in zijn eigen bloed, heen te zijn gesprongen. “Ik heb dat niet eens gemerkt. De camerabeelden komen niet overeen met de film die ik in mijn hoofd heb. Ik nam alleen waar wat voor mij van belang was: een dader die moest worden uitgeschakeld.”

Dwarslaesie

De week na het incident ontmoet Dave de slachtoffers in het ziekenhuis. Eén man is in zijn ruggenmerg gestoken en heeft een dwarslaesie, waardoor hij misschien nooit meer zal kunnen lopen. “Die mensen waren desondanks zo dankbaar, zo warm, zo positief. Dat raakte me. Ik vond het ineens heel erg dat ik hun leed niet heb kunnen voorkomen. Daar werd ik zo door overvallen, dat ik mijn tranen heb laten lopen.”

Zijn collega’s brengen hem op andere gedachten. Wat als Dave niet zo alert was geweest tijdens zijn lunchpauze? Wat als hij niet zijn gevoel had gevolgd en de roltrap naar boven had genomen, in plaats van collega’s te waarschuwen? Wat als hij zijn bak pasta niet op de grond had gezet? Dan hadden er op Amsterdam CS meer slachtoffers kunnen vallen.

Vakmanschap

Juist vanwege dit daadkrachtige optreden kreeg Dave donderdagmiddag in de Ridderzaal uit handen van korpschef Henk van Essen en in aanwezigheid van minister Ferd Grapperhaus de Eremedaille voor verdienste politie. Van Essen: “Collega’s krijgen in hun werk regelmatig te maken met heftige gebeurtenissen. Ze stappen naar voren waar anderen een stap terug doen. Soms met gevaar voor eigen leven. Daar is moed voor nodig. En vakmanschap. Politiemensen blijven er zelf vaak nuchter onder, terwijl ze in werkelijkheid juist het verschil maken. Dat geldt ook voor de collega’s die zich jarenlang toegewijd inzetten voor de organisatie of zich ‘vastbijten’ in een onderzoek. Het is belangrijk dat we daar oog voor hebben. De ‘Eremedaille voor verdienste politie’ is een zeer terechte blijk van erkenning, waardering en respect.”

De onderscheiding betekent voor Dave een positieve afsluiting van een incident dat hem lang heeft beziggehouden. “Ik merkte na het incident dat ik continu aan stond. Ik was superalert, wat op den duur heel vermoeiend is. Pas na een paar maanden leerde ik het loslaten. Dat ik deze medaille heb gekregen, vind ik eervol, al voel ik me ook verlegen. De onderscheiding is wat mij betreft net zo goed voor mijn collega’s die bij het incident waren. We hebben het samen gedaan.”