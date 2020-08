Afzender onbekend: wie is de Joshua van de flessenpost?

Lise (L) en Ita met de gevonden flessenpost van Joshua. Beeld Lars van den Brink

“Het was een groene olijfoliefles,” vertelt Ita. “Hij was behoorlijk verrot, dus waarschijnlijk heeft hij lang in het water gelegen.” Maar de brief is gelukkig nog leesbaar. Lise leest voor: “Ik heet Joshua. Ik ben negen jaar. Of wel tien of twintig wanneer jullie de fles vinden.” Heel oud kan Joshua nog niet zijn, want de flessenpost is na de uitbraak van corona verzonden. “We zijn in de coronakrisis,” schrijft hij. “Het is egt stom dat je thuis moet blijven.”

Dat betekent dat Joshua een hoop activiteiten moet missen. “Ik zit op koor, circus, skelten, blokfluit en dat was het.” Vooral het zingen mist de afzender. Op een bijgevoegd blaadje staat de tekst van Dingen waar ik zoveel van hou, de vertaling van de evergreen My favourite things uit de film Sound of Music. “Je mag het oefenen als je zingen kan,” voegt hij er nog aan toe.

De brief wordt afgesloten met het verzoek om te reageren. “Dan kunnen we vrienden worden. Als je vragen hebt, ik woon op de aarde, in Europa, in Nederland, in Amsterdam.” Dat laatste helpt, maar het blijft een groot zoekgebied. Dus vandaar de vraag van Ita en Lise: waar is Joshua. Ita: “We willen hem graag ontmoeten.” Lise: “Ik ben ook heel nieuwsgierig waar hij de fles in het water heeft gegooid.”

De fles is gevonden. Nu Joshua nog.