Afzender bombrieven eist bitcoins, net als in januari

De verzender van de bombrieven heeft zowel woensdag als in januari een bedrag in bitcoins geëist. De politie vermoedt daarom dat het om dezelfde dader gaat.

Als betaling uitblijft, worden nieuwe brieven met explosieven verstuurd, zo luidt het dreigement. Om welk bedrag het gaat blijft geheim, omdat bekendmaking het onderzoek kan schaden.

Woensdag ontploften twee bombrieven: een in Amsterdam, bij een postsorteercentrum van ABN Amro in Sloterdijk, en een in Kerkrade. Niemand raakte gewond. In januari werden meerdere bombrieven aangetroffen op meerdere locaties in het land.

Knal van een rotje

In Kerkrade ontplofte een poststuk bij een postsorteerbedrijf van Ricoh. Eerder op de dag ontplofte in Sloterdijk een bombrief in een postsorteercentrum van ABN Amro.

Even voor acht uur woensdagochtend maakte een medewerker van het postsorteercentrum een brief open, die eerst begon te sissen en vervolgens met een lichte knal tot ontploffing kwam. Een woordvoerder van de politie zegt dat getuigen het vergeleken met de knal van een rotje. “Maar ook daar kun je je flink aan bezeren,” legt hij uit. De medewerker heeft volgens de politie ‘adequaat gehandeld’, door de brief direct op de grond te gooien.

Zwaar lichamelijk letsel

De meest recente bombrief voor die van woensdag werd op 10 januari gevonden, in een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg, ook in Amsterdam. De brief bevatte een explosief dat zwaar lichamelijk letsel had kunnen aanrichten, zei een politiewoordvoerder. Verder werden in Amsterdam bombrieven bezorgd bij de hotels Okura en Victoria en bij een tankstation. In Utrecht ontving een makelaarskantoor er een en in Rotterdam kwam er een terecht bij een autobedrijf en bij een tankstation.

De brief van 10 januari werd herkend aan dezelfde verdikking die eerdere brieven ook hadden. Een adressticker van het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender ontbrak, maar heeft er waarschijnlijk wel op gezeten. Eerdere brieven hadden wel een dergelijke sticker. Echte brieven die het CIB verzendt, worden hier nooit van voorzien: de afzender staat normaal gesproken gedrukt op de envelop.

‘Zorgelijk’

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft inmiddels ook gereageerd op de nieuwe bombrieven en noemt het ‘zorgelijk’. “Voor zover we nu kunnen overzien zijn er geen slachtoffers, geen gewonden. Dus dat is fijn,” zegt Dekker. “Voor de rest moet de politie onderzoek doen.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt de situatie rond de explosies in Amsterdam en Kerkrade in de gaten, laat een woordvoerder weten. De NCTV heeft een coördinerende rol, stelt Dekker.

De politie pakte de zaak groot op, maar een verdachte kwam tot nu toe niet in beeld. De bombrievenmaker leek zich echter gedeisd te houden.

De zaak doet steeds meer denken aan die van afperser Alex O., de man die supermarktketen Jumbo afperste, plaatste binnen één maand drie bommen en stuurde één bombrief. Ondertussen bleef O. in versleutelde e-mails 2000 bitcoins eisen. Daar ging hij mee door tot hij uiteindelijk kon worden gepakt.