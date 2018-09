Damrak lager in afwachtende handel

Beleggers waren vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese markten naar buiten komt. De Amerikaanse centrale bank zal het rentetarief waarschijnlijk met een kwart procentpunt verhogen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 551,23 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 780,76 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs zakten 0,2 procent.



Grootste daler bij de hoofdfondsen was verlichtingsbedrijf Signify met een verlies van 2,5 procent. Verzekeraar ASR ging aan kop met een winst van 0,5 procent.



ABN en ING

ABN AMRO en ING verloren 0,2 en 0,8 procent. De Italiaanse bank UniCredit (min 0,7 procent) zou volgens de krant Il Sole 24 Ore wat betreft overnamedoelen de aandacht mogelijk kunnen vestigen op de twee Nederlandse banken. ABN AMRO en ING zeiden niet in te gaan op marktgeruchten over fusies en overnames.



Air France-KLM zakte 1,5 procent in de MidKap. Het gerucht dat topman Ben Smith van Air France-KLM commissaris kan worden bij KLM zorgt voor de nodige commotie bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Volgens de ondernemingsraad van KLM is er weinig behoefte aan een toezichthoudende functie van Smith bij het bedrijf.



Bij de kleinere bedrijven steeg Basic-Fit 1,9 procent. Kempen verhoogde het advies voor de fitnessketen. In Londen dikte Boohoo ruim 8 procent aan. De Britse online-kledingwinkel verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke resultaten in de eerste jaarhelft.



Santander won 0,2 procent in Madrid. Andrea Orcel neemt begin volgend jaar het roer bij de Spaanse bank over van José Antonio Álvarez. Orcel was een van de voornaamste architecten achter de overname en opsplitsing van ABN AMRO in 2007.



De euro was 1,1765 dollar waard, tegen 1,1769 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 72,31 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 82,14 dollar per vat.