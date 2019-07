Afvalverbrandingsbedrijf krijgt noodkrediet van 6 miljoen

De afvalverbrandingsinstallatie van AEB in het Westelijk Havengebied. Beeld Floris Lok

In ruil voor het noodkrediet zou AEB extra toezichthouders moeten toestaan en een ‘puinruimer’ in de top van het afvalbedrijf. Dat bevestigen bronnen rond de onderhandelingen over het voortbestaan van AEB die vanavond nog in volle gang zijn.

AEB, een afval- en energiebedrijf in volledig eigendom van de gemeente, zit in financiële problemen nadat het vier van de zes verbrandingslijnen moest stilzetten wegens technische mankementen. De veiligheid van de medewerkers kon niet meer worden gegarandeerd, waardoor de centrale sinds vandaag nog maar op 30 procent van de reguliere capaciteit draait.

Dit heeft grote financiële consequenties die het voortbestaan van AEB bedreigen. De gemeente en de banken, waar het AEB honderden miljoenen euro’s schuld heeft uitstaan, zijn al ruim een week in overleg over de ontstane situatie.

Branchevereniging

Gisteren waarschuwde de branchevereniging van de afvalbedrijven, die een deel van het Amsterdamse afval tijdelijk naar andere vuilverbrandingen transporteren, dat de afvalinzameling in de stad stokt als er geen financiële garanties worden gegeven dat hun rekeningen betaald worden. De gemeente was hier terughoudend in, omdat het de zoveelste keer is dat het AEB, een zelfstandige onderneming in gemeentehanden, overeind gehouden moet worden.

De gemeente wil mogelijk helemaal af van het AEB, een gecontroleerd faillissement wordt als optie onderzocht. De grote problemen waar het AEB in verkeert zijn met het noodkrediet nog lang niet opgelost. Het bedrag is fors minder dan de 35 miljoen euro die het AEB eerder nodig zei te hebben om de komende maanden te blijven draaien in afwachting van een structurele oplossing die ook weer grote investeringen zou vergen van de gemeente.

In ruil voor het noodkrediet van zes miljoen euro wilde het stadsbestuur twee extra commissarissen die moeten toezien op de AEB-directie. Ook moet het afvalbedrijf een ‘Chief Restructuring Officer’ (CRO) dulden, een soort puinruimer die moet helpen om orde aan te brengen in de problemen bij het AEB. Verder wordt het AEB verplicht om voorbereidingen te treffen voor het geval het bedrijf onverhoopt de deuren moet sluiten.