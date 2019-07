Afvalverbranding stilgelegd door veiligheidsproblemen

AEB Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Het AEB spreekt van ‘drastische maatregelen’. Meer dan de helft van de verbrandingscapaciteit wordt buiten bedrijf gesteld. Slechts twee van de zes verbrandingslijnen blijven draaien. De nieuwe hoogrendementscentrale wordt helemaal stilgelegd, net als de helft van de al wat oudere AEC.

De reden is dat het AEB maar niet lukt om grip te krijgen op de afvalverbranding. Sinds vorig jaar staat het AEB onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied na een serie branden. Maar bij het doorvoeren van verbeteringen werd te weinig progressie geboekt.

Ongelukken

Volgens een woordvoerder zijn geen ongelukken gebeurd. ”Maar je wilt niet dat het zo ver komt.” Recent heeft het personeel het signaal gegeven dat het zo niet langer ging. ”De medewerkers en het management zijn tot de conclusie gekomen dat als we zo doorgaan de veiligheid wel in het geding komt.”

Behalve de veiligheid speelde ook een rol dat de betrouwbaarheid van de afvalverbranding en de productie van warmte te wensen overliet. Tienduizenden huishoudens in Amsterdam-Noord en Nieuw-West krijgen verwarming en warm water via het AEB. Door achterstallig onderhoud leek het wel of het AEB continu achter de feiten aanliep, legt een woordvoerder uit.

Door nu een groot deel van de verbranding stop te zetten, hoopt het AEB de boel weer onder controle te krijgen. Daarvoor concentreert het bedrijf zich nu eerst op de twee verbrandingslijnen die, op een laag pitje, blijven draaien. Daar wordt een heel programma van maatregelen losgelaten, van achterstallig onderhoud tot het verbeteren van de werkwijze en de cultuur binnen het bedrijf.

Pas als het verbeterprogramma resultaat heeft, worden de volgende twee verbrandingslijnen weer in gebruik genomen. Dat gaat minstens een paar maanden duren, maar AEB sluit ook niet uit dat de gevolgen lange tijd zullen doorwerken.

Stadsverwarming

Voor de afvalverwerking en de stadsverwarming zijn vooralsnog weinig consequenties. Het huisvuil uit de stad wordt gewoon door AEB gescheiden en verbrand. Het is vooral het bedrijfsafval dat niet meer bij AEB terecht kan. Daarvoor is de hulp ingeschakeld van andere afvalbedrijven. In Nieuw-West en in Noord blijft ook gewoon warm water uit de kraan komen. Daarbij helpt het enorm dat in de zomer de behoefte aan warmte veel kleiner is.

Al sinds vorig jaar stond het AEB onder verscherpt toezicht. In 2017 kreeg het vijf keer te maken met branden. Vooral vanwege de manier waarop binnen het AEB op die incidenten was gereageerd vroeg de Omgevingsdienst zich hardop af of de veiligheid bij het bedrijf in goede handen was.

De Omgevingsdienst zette vraagtekens bij het onderhoud en vroeg zich hardop af of de organisatie over genoeg technische kennis beschikte. Verder werden de oorzaken van de branden niet grondig genoeg onderzocht, zodat de inspecteurs zich afvroegen of het AEB wel lering trok uit het gebeurde.