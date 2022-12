Afvalverbrander AEB gaat zijn CO2 opslaan in de zeebodem

AEB is gevestigd in het Westelijk Havengebied. Beeld Ramon van Flymen/ANP

De broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van het huisvuil komen vanaf 2028 waarschijnlijk terecht in lege gasvelden onder de Noordzee. AEB denkt op deze manier de uitstoot van 480 kiloton CO 2 per jaar te voorkomen, net zoveel als de jaarlijkse CO 2 -uitstoot van zestigduizend gezinnen of 145.000 auto’s.

Een nieuwe afvanginstallatie moet voorkomen dat de CO 2 nog via de schoorstenen van AEB in het Westelijk Havengebied de lucht ingaat. Het broeikasgas wordt via een al bestaande pijpleiding naar Rotterdam gebracht, vanwaar het in lege gasvelden onder de Noordzee wordt gepompt.

De CO 2 kan AEB kwijt bij Porthos, een Rotterdams project om de industrie te verduurzamen door de CO 2 van onder meer raffinaderijen op te slaan in de zeebodem. Porthos is vorige maand wel aan het wankelen gebracht, omdat de Raad van State meeging met bezwaren van tegenstanders van het Nederlandse stikstofbeleid, maar AEB houdt goede moed. Omdat de installaties pas in 2028 gaan draaien, is er nog veel tijd en de stikstofuitspraak was voor de rijksoverheid ook geen reden om de subsidie af te wijzen.

80 miljoen per jaar

De subsidie voor de CO 2 -opslag komt uit een fonds van de rijksoverheid waaruit ook windmolens en zonneparken worden gefinancierd. De subsidie kan oplopen tot 80 miljoen euro per jaar en dat vijftien jaar lang. Daar staan miljoeneninvesteringen tegenover, maar daarover wordt pas over een jaar of twee definitief een besluit genomen.

AEB mag niets zeggen over de kosten, maar zegt wel dat die hoger uitvallen dan die voor de biomassacentrale (60 miljoen) en de afvalscheidingsinstallatie (35 miljoen). In een eerdere haalbaarheidsstudie werd uitgegaan van 150 miljoen euro.

Omdat AEB formeel nog eigendom is van Amsterdam, is de subsidieaanvraag vorige maand achter gesloten deuren voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiervoor vloeit geen nieuw gemeentegeld naar AEB.

Huisvuil verbranden

In 2019 kwam AEB in grote financiële problemen toen de afvalovens plotsklaps stilgelegd moesten worden vanwege hardnekkige storingen, waarna het door een miljoeneninjectie gered moest worden door de gemeente. Precies een jaar geleden werd Amsterdam het eens met de Chinees-Rotterdamse afvalverbrander AVR over de verkoop van het afvalbedrijf. Omdat het nog wachten is op toestemming van mededingingswaakhond ACM, is AEB nog altijd van Amsterdam.

AEB ziet CO 2 -opslag als noodzakelijk voor zijn toekomstplannen, zegt vertrekkend directeur Paul Dirix. De komende jaren gaan afvalverbranders snel meer CO 2 -heffing betalen, een kostenpost die in de tientallen miljoenen euro’s kan lopen. Een klimaatvriendelijke verwerking van het huisvuil zal bovendien een voorwaarde worden bij de contracten die het afvalbedrijf sluit met gemeenten over de verbranding van hun huisvuil, verwacht AEB.

Bij het vuilnis dat AEB verbrandt gaat het voor ruim de helft om organisch afval. Omdat dit deel van de CO 2 -uitstoot niet afkomstig is van fossiele brandstoffen maar recent nog is aangegroeid, telt het niet mee als broeikasgassen. Door deze CO 2 toch op te slaan, ontstaan ‘negatieve emissies’. AEB denkt die in de toekomst te kunnen verkopen aan bedrijven die hun eigen CO 2 -uitstoot minder gemakkelijk kunnen terugdringen, terwijl ze dat wel verplicht zijn.

‘Schoonste optie’

De CO 2 -opslag betekent niet dat AEB meer gaat inzetten op verbranding en minder op recycling van afval tot nieuwe grondstoffen, zegt Dirix. “Natuurlijk moeten en kunnen we steeds meer herbruikbare materialen uit het afval scheiden en recyclen. Voor de reststroom waarmee we de komende decennia blijven zitten, is verbranding met terugwinning van duurzame energie de schoonste optie.”

Wethouder Shula Rijxman (Deelnemingen) is blij met de subsidie voor CO 2 -opslag. Die maakt AEB volgens haar ‘toekomstbestendig’ en daarnaast is het ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente.

Luister onze podcast Amsterdam wereldstad: