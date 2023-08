Afvaloverlast blijft in sommige buurten hardnekkig: ‘Niemand die het opruimt’

Nog altijd is rondslingerend afval op straat de grootste ergernis onder Amsterdammers. Ondanks de inspanningen van de gemeente wil het in sommige buurten maar niet lukken, blijkt in deze tweede aflevering van een Paroolserie over afval. ‘Ik zie kleine kinderen spelen tussen de troep.’

Het is moeilijk de onverdeelde aandacht van Whitney Watson (38) te krijgen tijdens haar vaste rondje door de Indische Buurt. Aan de lopende band moet ze ingrijpen als hond Disco eetbaar afval in het vizier krijgt. Watson zucht. “Ik koos vijf jaar geleden voor deze buurt, deels omdat ik ’m er zo schoon uit vond zien. Daar ben ik nu volledig van teruggekomen.”

Watson verhuisde naar Amsterdam vanuit Londen, en is naar eigen zeggen verliefd op de buurt. Des te meer gaat het rondslingerende afval haar aan het hart. “Kijk,” zegt ze, wijzend naar een paar bosjes, bedolven onder plastic verpakkingen. “Dat ligt er al weken. Niemand die het opruimt.”

Hoe vergaat het Amsterdam in het ophalen en verwerken van afval, en het schoonhouden van de straten? Het Parool buigt zich over deze vragen in een zomerserie. Daarin staan buurten centraal waar het maar niet wil lukken, en waarvan bewoners soms de wanhoop nabij zijn.

Verloedering van het straatbeeld

Want dat overtollig vuilnis flink wat stadsbewoners een doorn in het oog is, is duidelijk. Afgaande op het aantal meldingen bij de gemeente is de verloedering van het straatbeeld al jarenlang de grootste ergernis onder Amsterdammers. Veruit de meeste klachten gaan over afval – van zwerfvuil op straat, tot volle of kapotte vuilcontainers en gedumpt grofvuil.

BELANGRIJKSTE MELDINGEN: 1. Grofvuil | 2. Container vol | 3. Veeg- & zwerfvuil | 4. Huisafval | 5. Prullenbak vol | Bron: Gemeente Amsterdam, data 2022

Het dieptepunt was in 2021: de dienst die verantwoordelijk is voor afvalverzameling, werd onder verscherpt toezicht geplaatst. De gemeente constateerde destijds dat het ‘onvoldoende lukt om de stad schoon genoeg te krijgen’. Dat was in die periode ook wel extra lastig: tijdens de coronacrisis zaten meer mensen thuis, waardoor er veel meer huishoudelijk afval was en een kwart meer grofvuil.

MELDINGEN PER STADSDEEL: 1. Centrum | 2. Nieuw-West | 3. West | 4. Noord | 5. Zuid | 6. Oost | 7. Zuidoost | 8. Weesp | Bron: Afdeling afval, data 2022

Sindsdien is hard gewerkt om het tij te keren, bijvoorbeeld middels een ‘afvaloffensief’, waarbij de gemeente onder meer de vuilnisophaalroutes verbeterde en bepaalde ondergrondse containers sneller leegde. Dit was niet zonder succes: uit metingen blijkt dat de stad er in 2022 schoner bij lag dan een jaar eerder. Zo haalde ieder stadsdeel afgelopen jaar de gestelde doelstelling rond het wegwerken van grofvuil, bijgeplaatste vuilniszakken en volle prullenbakken.

Veelkoppig monster

Maar afval in de stad blijft een veelkoppig monster, zonder eenduidige oplossing. Waar de ene straat te smal is om ondergrondse containers in aan te leggen, zijn het in de andere straat toeristen die het schoonhouden van de stad bemoeilijken. In de ene woonwijk zijn de huizen te klein om grofvuil tijdelijk in te kunnen stallen, elders ontbreekt het aan sociale controle, waardoor bewoners zich minder bezwaard voelen om troep op straat te dumpen.

Bovendien dienen zich telkens weer nieuwe problemen aan. Zo stijgt het online aankopen al jarenlang, met overtollig verpakkingsmateriaal tot gevolg. Tijdens de pandemie werden huizen uitgemest, wat zorgde voor meer vuilnis. Dit jaar dient zich weer een nieuwe afvaluitdaging aan: sinds flesjes en blikjes geld opleveren, is geen vuilniszak of -bak beschermd tegen statiegeldjagers.

Tekst gaat verder onder de foto.

Afval in de stad blijft een veelkoppig monster, zonder eenduidige oplossing. Beeld Ramon van Flymen

En dus, wellicht niet verrassend, is afvaloverlast nog altijd een actueel probleem. Gemiddeld weet elk stadsdeel heel wat doelstellingen te halen, maar wie verder inzoomt komt op buurten uit waar dat nog niet wil lukken. Dat gold afgelopen jaar met name voor stukjes West en Oost.

Neem de Indische Buurt en de Oostelijke Eilanden. Deze wijken vormen een gebied dat in 2022 het slechtst uit de bus kwam bij metingen van naast containers geplaatst afval. Bij 28 procent van die metingen lagen er minimaal vijf ‘stukken’ afval naast de container. In dat jaar ervoer bijna 66 procent van de bewoners daar enige overlast van rommel op straat, zo blijkt uit de resultaten van een gemeentelijke enquête, ruim 2 procent meer dan in het jaar ervoor.

Spelen tussen de troep

Bewoners genoeg te vinden dus, die de Indische Buurt graag schoner zouden zien. Neem Luc Winkens. “Ik ben bang als een oude zeurpiet over te komen terwijl ik nog maar 24 ben,” stelt hij, waarna hij benadrukt hoe fijn hij in de Eerste Atjehstraat woont. Maar pal voor zijn deur ligt een ‘prachtig speeltuintje waar helaas te allen tijde plastic in en rondom de struiken te vinden is’. Hij vermoedt dat de troep komt aanwaaien vanuit de Riouwstraat, die volgens hem ‘altijd een leeggekiepte vuilniszak’ is.

“Ik zie kleine kinderen spelen tussen de troep,” zegt Winkens over het speeltuintje. “Als het echt de spuigaten uitloopt, maak ik een melding.” Ook aan het grofvuil stoort hij zich. “Dagen voordat dat wordt opgehaald, dumpen mensen hun troep al bij de containers.”

Ook Watson vindt het onbegrijpelijk dat buurtbewoners niet wat meer hun best doen om hun steentje bij te dragen aan een schone buurt. “Het is niet dat het ontbreekt aan vuilnisbakken,” zegt ze, aangekomen bij hetzelfde speeltuintje. Ze telt er vier, plus twee ondergrondse containers verderop.

ROMMEL OP STRAAT: Percentage bewoners dat overlast ervaart van zwerfvuil: het minst in Weesp en Driemond (1), het meest in De Pijp en de Rivierenbuurt (2).

Waarom wil het hier in de Indische Buurt maar niet lukken? Jan-Bert Vroege heeft wel een idee. Hij is stadsdeelbestuurder in Oost en afval valt onder zijn portefeuille. “Het is hier dichtbebouwd, met relatief veel kleine sociale huurwoningen. Ten eerste hebben bewoners daardoor geen ruimte om grofvuil te kunnen stallen totdat ze het buiten mogen zetten. Ten tweede zijn mensen in zo’n volle buurt anoniemer, waardoor je er minder snel op wordt aangesproken als je je afval dumpt waar dat niet mag.” Hij ziet een taak voor de gemeente om beter in te spelen ‘op dit soort buurtspecifieke omstandigheden’.

Als het eenmaal een troep is, ligt de drempel voor anderen lager om ook vuil te laten slingeren, zo stelt de wetenschappelijke broken windows theory. In de jaren negentig al greep de New Yorkse burgemeester Rudy Giuliani die theorie aan voor een offensief tegen verloedering op straat. Het idee: wie troep op straat ziet liggen, ziet daarin bewijs dat anderen de regels hebben overtreden. Daarmee neemt de bereidheid af om je zelf wel aan die regels te houden, blijkt uit menig experiment.

NAAST DE CONTAINER: Geregeld meet de gemeente of en, zo ja, hoeveel afval naast containers is gezet. In de rode gebieden is de doelstelling niet behaald.

Statiegeldverzamelaars

Aan de andere kant van de stad, in de Haarlemmerbuurt, stapt buurtbewoner Rickert van der Vlies (51) over de inhoud van een opengereten vuilniszak heen. Het is hier deze zondagochtend op de stoep soms slalommen om huiselijk afval. De straten zijn te smal voor ondergrondse containers. “We moeten onze vuilniszakken hier ’s ochtends op straat zetten,” zegt Van der Vlies, “maar velen doen dat al de avond ervoor. ’s Nachts worden ze opengescheurd door statiegeldverzamelaars en ongedierte.”

Van der Vlies vindt dat de buurt haar vuil op het juiste tijdstip buiten moeten zetten, maar er zit hem nog iets dwars. “Het lijkt wel alsof de verschillende afvaldiensten niet samenwerken. Soms komt de gemeente vuilnis ophalen, maar laat zwerfvuil liggen. Of de straat wordt juist geveegd, maar dan wordt ander vuil weer niet meegenomen. Al die vuilnismedewerkers lijken een specifieke taak te hebben waardoor het opruimen niet efficiënt gebeurt.”

Van der Vlies heeft een punt. Als enige gemeente in Nederland heeft Amsterdam een afvaldienst die afval ophaalt, maar gescheiden is van de reinigingsdienst, die de straten schoon moet houden. “Die twee zijn ooit van elkaar gescheiden met het idee om de afvaldienst dan misschien uit te kunnen gaan besteden,” legt Vroege uit. “Iets waar de gemeente uiteindelijk toch van afzag. Door die scheiding werken Afval en Reiniging niet altijd even goed samen.” Zowel in stadsdeel West als Oost is recentelijk een motie aangenomen om de twee weer samen te voegen. ‘Er lijkt momenteel geen ‘overkoepelende eigenaar’ te zijn van het afvalprobleem’, valt te lezen in een van de moties.

Een woordvoeder van de gemeente zegt namens wethouder Zita Pels (Afval) ‘de samenwerking in de keten van reinigen en afval’ ‘ongelofelijk belangrijk’ te vinden. Voor het eerst zijn dit jaar nieuwe afvalplannen op stadsdeelniveau gemaakt, benadrukt ze, die een ‘gebiedsgerichte, gezamenlijke aanpak’ laten zien.

Honderd zakken

Soms nemen buurtbewoners zelf het heft in handen, ziet Van der Vlies. In zijn eigen straat veegt iedereen z’n stukje stoep voor de deur. In de Haarlemmerstraat wijst hij naar een groep daklozen dat vuil aan het prikken is, een initiatief vanuit stichting Het Koffiehuis. “Prachtig dat dit soort projecten bestaan, maar je zou willen dat het niet nodig is.”

Stichting Het Koffiehuis helpt dagelijks de binnenstad schoon te houden door met circa twintig dak- en thuislozen te prikken. In ruil daarvoor krijgen zij onder meer een warme maaltijd. Per dag halen ze zo’n honderd zakken zwerfvuil op, vertelt directeur van de stichting Roel Piera. “En dat worden er steeds meer. Het lijkt wel alsof mensen zich helemaal niet meer schamen om troep op de grond te gooien.”

Volgens Watson blijft het schoonhouden van de stad een combinatie van eigen verantwoordelijkheid en die van de gemeente. Die laatste vindt ze tekortschieten, vooral als het gaat om het tegengaan van zwerfvuil. Maar, zegt ze ook: “Er is een limiet aan wat de gemeente kan doen. Uiteindelijk moet de maatschappelijke houding ook veranderen. Als we met elkaar afspreken dat we de boel schoon willen houden, is dat zo gepiept.”