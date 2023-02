Afvalophalers zijn weer volop aan het werk in Amsterdam: ‘We hebben al heel wat duimpjes gezien’

Amsterdamse vuilnismedewerkers rijden woensdag weer door de stad om afval op te halen. Razendsnel werken ze de grootste hopen weg. ‘We hebben al heel wat duimpjes gezien.’

Op een balkonnetje aan de Sint Antoniebreestraat steekt een vrouw woensdagmiddag twee duimen in de lucht. Voor haar huis ligt een berg afvalzakken, die binnen een paar minuten wordt weggewerkt door drie vuilnisophalers. “Ha mevrouw, lekker schoon hè!” roept medewerker Quincy Cornelis. Hup, weer vier zakken in de afvalwagen. Zodra het losse afval in de wagen zit wordt er even geveegd en dan sjeest de wagen verder. Cornelis: “Ja, dit gaat wel snel hè.”

Afvalmedewerkers zijn woensdag weer volop aan het werk in Amsterdam. De vakbonden gingen woensdagochtend akkoord met een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, waarop de staking van vuilnisophalers na twee volle dagen ten einde kwam. Hoewel het opruimen van het vuil volgens de gemeente nog een paar dagen zal duren, zijn de grootste afvalhopen in de binnenstad woensdag al opgeruimd. “Binnen een half uur waren de meesten weer aan het werk,” zegt Cees Schouls, adjunct-manager Inzameling.

Half miljoen kilo

Dat is wel hard werken. “Op de Nieuwezijds Voorburgwal hebben we net 5000 kilo verzameld,” zegt Antonio van Grondelle. Dat is volgens de chauffeur vier à vijf keer zoveel als normaal. “Een berg zo groot als een vrachtwagen. In totaal verwacht ik wel een half miljoen kilo afval.”

Wesley de Man is opgelucht dat de staking niet tot het weekend heeft geduurd. “Moet je kijken hoe Amsterdam er op sommige plekken al na twee dagen bij lag,” zegt hij. “Het is m’n werk en ik kom hier vandaan. Dus ja, de stad zo zien was wel pijnlijk.” Van Grondelle vindt het vooral erg voor de toeristen. “Mensen komen van heinde en verre en treffen hier een vuilnisbelt aan. Wat gaan ze wel niet zeggen over onze stad in de rest van de wereld?”

Vuilnisbelt of niet, de mannen zijn het erover eens dat de staking noodzakelijk is geweest. Van Grondelle: “Ik ben blij met de resultaten, jammer dat er een staking voor nodig was. Ons werk wordt maar voor lief genomen, nu ziet iedereen wat voor ons dagelijkse kost is.” De Man is het daarmee eens. “Die troep, dat is waar wij dagelijks mee te maken hebben.” Hij vist een zaag uit de stapel vuilniszakken – ook door de mensen op straat gedumpt.

Waardering

De waardering voor de mannen en vrouwen van de vuilnisdienst lijkt woensdag in elk geval toegenomen. “Je weet pas wat je mist als het er niet meer is,” zegt Cornelis. Weer steekt een voorbijganger een duim op. “Die hebben we vandaag al heel wat gezien.” Of de waardering voor vuilnisophalers blijft bestaan, is afwachten. De Man: “Mensen vinden ook vaak dat je in de weg staat.”

Wethouder Hester van Buren, die woensdag een stukje met de wagen meerijdt, benadrukt ook het belang van de waardering voor het werk van de afvalmedewerkers. “Het valt mij op dat medewerkers soms dertig jaar voor de stadsreiniging werken en dat met zoveel trots en plezier doen,” zegt ze. “Het is goed om stil te staan bij het belangrijke werk van deze mensen.”

Afval Amsterdam ophalen gaat ‘enkele dagen duren’ Het opruimen van al het vuil in de stad gaat enkele dagen duren, meldt de gemeente Amsterdam. Het plan is om te beginnen met het centrum en bij prullenbakken in de winkelstraten. Ook het afval van ondernemers wordt weer opgehaald en de markten worden weer schoongemaakt. Vanwege het losse afval wordt inwoners gevraagd om hun vuilnis nog binnen te houden tot de vuilcontainers zijn geleegd. Huisvuilzakken, minicontainers en grof afval kunnen vanaf volgende week weer worden buiten gezet. Daarnaast zijn de afvalpunten op de Meerkerkdreef, Rozenburglaan, Henk Sneevlietweg, Seineweg en Toetsenbordweg woensdag vanaf 12.00 uur weer open. Vanaf donderdag hanteren de afvalpunten weer de reguliere openingstijden. De gemeente zegt later deze week meldingen over afval weer op te pakken.

